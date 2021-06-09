Олимпиада
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#Олимпиада

Индия перед Олимпиадой отказалась от экипировки китайского производителя. Об этом ее просили болельщики

4 часа назад

презентация формы от Li-Ning

твиттер Министерства спорта Индии

Индийская олимпийская ассоциация (IOA) разорвала контракт с Li-Ning – китайским производителем экипировки. Это произошло на фоне критики IOA индийскими болельщиками.

  • Летом 2020 на границе Китая и Индии в Гималаях произошел военный конфликт, во время которого погибли 20 человек. С тех пор отношения между странами остаются напряженными.
  • У IOA с 2016 года действует контракт с Li-Ning. В начале июня они презентовали форму для Олимпиады в Токио, но болельщики посчитали такое сотрудничество недопустимым.

Спустя неделю после презентации IOA объявила о расторжении контракта, сославшись на «настроения граждан страны». «Мы знаем об эмоциях наших фанатов, и мы решили расторгнуть контракт со спонсором экипировки», – цитирует заявление Reuters.

В заявлении сказано, что разорвать контракт посоветовало Министерство спорта Индии. Спортсмены и тренеры поедут в Токио в экипировке без бренда. 

  • Хотя отношения между странами напряженные, в индийском спорте нет полного бойкота китайских компаний. Один из примеров – китайский бренд Vivo.
  • В 2020 году он ушел из индийской Премьер-лиги по крикету из-за антикитайских настроений. Но в 2021-м вернулся и стал главным спонсором турнира, пишет Nikkei.
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Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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