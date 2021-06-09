Олимпиада
Индия перед Олимпиадой отказалась от экипировки китайского производителя. Об этом ее просили болельщики
4 часа назад
Индийская олимпийская ассоциация (IOA) разорвала контракт с Li-Ning – китайским производителем экипировки. Это произошло на фоне критики IOA индийскими болельщиками.
- Летом 2020 на границе Китая и Индии в Гималаях произошел военный конфликт, во время которого погибли 20 человек. С тех пор отношения между странами остаются напряженными.
- У IOA с 2016 года действует контракт с Li-Ning. В начале июня они презентовали форму для Олимпиады в Токио, но болельщики посчитали такое сотрудничество недопустимым.
Спустя неделю после презентации IOA объявила о расторжении контракта, сославшись на «настроения граждан страны». «Мы знаем об эмоциях наших фанатов, и мы решили расторгнуть контракт со спонсором экипировки», – цитирует заявление Reuters.
В заявлении сказано, что разорвать контракт посоветовало Министерство спорта Индии. Спортсмены и тренеры поедут в Токио в экипировке без бренда.
- Хотя отношения между странами напряженные, в индийском спорте нет полного бойкота китайских компаний. Один из примеров – китайский бренд Vivo.
- В 2020 году он ушел из индийской Премьер-лиги по крикету из-за антикитайских настроений. Но в 2021-м вернулся и стал главным спонсором турнира, пишет Nikkei.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые