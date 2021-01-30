Аркадий Ротенберг – владелец дворца в Геленджике

Аркадий Ротенберг – председатель правления ФХР. В интервью Mash Ротенберг сказал, что именно он – бенефициар проекта. Место для строительства Ротенберг приобрел несколько лет назад.

Он объяснил задумку: «Мы хотим там построить апарт-отель. Поэтому достаточно большое количество комнат». Проект планируется завершить в течение двух лет.

Фонд борьбы с коррупцией (организация признана в РФ иностранным агентом) публиковал расследование о дворце в Геленджике. В нем фактическим владельцем здания назывался Владимир Путин.

Реальным владельцем по документам ФБК называл бизнесмена Александра Пономаренко. Официальная версия это опровергает: он вышел из проекта в 2016 году.