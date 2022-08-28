Российские аналоги Coca-Cola: чем ее заменить и почему теперь она называется «Добрый кола»

Почему кока-кола теперь называется «Добрый кола»

Компания будет производить и продавать кока-колу под названием «Добрый кола» из-за популярности бренда «Добрый». На сайте указано, что «Добрый» – один из самых известных брендов соков внутри России. Название сока было придумано в 1998 году. Всеми правами на него владел производитель «Мултон», который позже вошел в состав компании Coca-Cola. Сейчас он получит частичную самостоятельность.

Forbes делал исследование по ситуации с уходом Coca-Cola из России. Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров тогда сказал в комментарии для материала такую фразу: «Уже есть информация о том, что мы скоро увидим новый бренд и новую рецептуру». Сейчас продвигается именно новый бренд – название выбрано в том числе из-за прав на слово «Добрый».

Почему не подобрано другое аналогичное название или не повторяется путь «Вкусно – и точка»? На это повлияла недоступность многих наименований на российском рынке. Сеть «Вкусно – и точка» вообще продолжает путь McDonald’s и по-прежнему делает ассоциацию с кока-колой, хотя ее запасы заканчиваются. Она зарегистрировала товарные знаки «ТочкаКола» и «Кола – и точка».