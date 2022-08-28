Российские аналоги Coca-Cola: чем ее заменить и почему теперь она называется «Добрый кола»
В июне компания Coca-Cola официально ушла из России. Это повлияло не только на ситуацию с кока-колой, но и затронуло другие напитки бренда. Уже в августе возвращается настоящая кока-кола. Теперь российское подразделение Coca-Cola HBC называется Multon Partners. Оно и будет продавать напиток «Добрый кола» – это такая же привычная кока-кола, но с другим названием.
Почему кока-кола теперь называется «Добрый кола»
Компания будет производить и продавать кока-колу под названием «Добрый кола» из-за популярности бренда «Добрый». На сайте указано, что «Добрый» – один из самых известных брендов соков внутри России. Название сока было придумано в 1998 году. Всеми правами на него владел производитель «Мултон», который позже вошел в состав компании Coca-Cola. Сейчас он получит частичную самостоятельность.
Forbes делал исследование по ситуации с уходом Coca-Cola из России. Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров тогда сказал в комментарии для материала такую фразу: «Уже есть информация о том, что мы скоро увидим новый бренд и новую рецептуру». Сейчас продвигается именно новый бренд – название выбрано в том числе из-за прав на слово «Добрый».
Почему не подобрано другое аналогичное название или не повторяется путь «Вкусно – и точка»? На это повлияла недоступность многих наименований на российском рынке. Сеть «Вкусно – и точка» вообще продолжает путь McDonald’s и по-прежнему делает ассоциацию с кока-колой, хотя ее запасы заканчиваются. Она зарегистрировала товарные знаки «ТочкаКола» и «Кола – и точка».
Mashпервым анонсировал переименование кока-колы в «Добрый кола». Позже об этом стало известно от «Теремка» Михаил Гончаров. Все лето развивалась ситуация с уходом компании из России. Был анонс того, что она прекратит производить и продавать напитки. Теперь на рынке появляется официальный аналог кока-колы – официальная замена для нее с другим названием.
Какие аналоги кока-колы уже существуют на российском рынке
Можно выделить несколько основных конкурирующих между собой аналогов Coca-Cola:
- CoolCola;
- «Кола Черноголовка»;
- «Калинов Cola»;
- Funky Monkey Cola.
«Очаково» пишет на сайте, что CoolCola – это выразительный и освежающий напиток. По вкусу он схож с оригинальной кока-колой. Cool Cola стала формальной заменой кока-колы в России. После первого успеха заводы «Очаково» в 2,5 раза увеличили розлив всех подобных напитков. Это произошло в августе, а сам первоначальный анонс этого аналога кока-колы состоялся в мае.
«Черноголовка» стремится занять половину всего рынка напитков. Так выглядит описание колы от этого бренда: «Это классический вкус колы, созданный по уникальной рецептуре на основе натуральных ингредиентов». «Черноголовка» сотрудничает с ресторанами KFC и Burger King – там «Кола Черноголовка» уже заменяет обычную колу. Но иногда возникают проблемы с поставками.
«Калинов Cola» – еще одна замена кока-коле в России. У нее есть отличительные элементы: это сильногазированный напиток, который изготовлен по уникальному рецепту. Все лимонады из этой серии остаются низкокалорийными. По-другому он известен названием «Калинов лимонад» со вкусом колы. «Калинов Cola» выделяется низкой ценой на фоне других замен кока-колы.
Funky Monkey Cola уже появилась на полках магазинов. Ее придумала компания «Перспектива». Она опровергала желание заменить кока-колу на подобный напиток. Об этом говорил Forbes управляющий директор «Перспективы» Андрей Богачев: «Вчера мы делали оригинальный продукт, сегодня о нас говорят как о замене известного бренда, а завтра – новые вызовы».
Агентство потребительских исследований «Точка Роста» тестировало российские аналоги кока-колы. Целевая аудитория сравнивала CoolCola, «Кола Черноголовка», «Калинов Cola» и обычную кока-колу. Цель опроса: выявить лучший вкус, аромат и послевкусие. По совокупности этих факторов лучшей стала «Кола Черноголовка» – она оказалась даже выше обычной кока-колы.
Существуют и менее раскрученные российские аналоги. В Подмосковье продвигали идею, что новые заменители кока-колы будут дешевле на 10-15%. Это относилось к Funky Monkey, но не сказывалось на других наименованиях брендов вокруг кока-колы. Например, в июне посетители магазинов замечали, что бутылка CoolCola объемом полтора литра стоит дороже обычной колы.
Мы рассматриваем только кока-колу и ее аналоги, но российские производители выпускают заменители и других напитков компании. Это касается Sprite и Fanta. Там вышел похожий набор из аналогов. Комбинат «Очаково» назвал их Fancy и Street – и практически полностью повторил дизайн упаковок. При этом доля российской колы на рынке в мае-июне составляла уже 5%.