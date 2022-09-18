Как полковник Сандерс раскрутил KFC после 65 лет – и почему он на самом деле не полковник
Полковник Сандерс – лицо KFC и реальный человек, который основал успешный бизнес и стал одним из самых узнаваемых людей США, когда уже не владел ресторанами.
Как полковник Сандерс к этому пришел: нищета, драка в суде, стрельба в конкурента и успех с KFC после 60
Харланд Сандерс готовил с семи лет: отец умер, мать на работе, а рядом голодные братья и сестры. И Сандерс рано живет отдельно от родителей: разругался с отчимом в 13 лет, уехал в другой город красить экипажи и закончил всего семь классов школы.
Подростком Сандерс жил с дядей и перепробовал разные работы – от кочегара до пожарного. Но первая серьезная работа связана с юриспруденцией – Сандерс пробыл в ней три года и закончил все провалом. Однажды на суде он подрался со своим же клиентом. Биограф Сандерса Эд Пирс писал, что он был человеком слишком упрямым и без самоконтроля – поэтому нигде и не приживался: постоянно менял работу и дом.
Но есть и другие мнения о Сандерсе, который еще не был богат. Женщина из Индианы рассказывала, что Сандерс был добрым и простым человеком, который жил бедно и непросто. Однажды она услышала, как он ночью пилит дерево – Сандерс делал гроб своему ребенку. Его он бесплатно похоронил на кладбище для бедных.
Уже в зрелом возрасте Сандерс продолжает пробовать разные виды деятельности: управлял паромом и продавал электрические лампочки. Путь к ресторанному бизнесу начался со станции нефтяного обслуживания Shell, где Сандерс руководил небольшим рестораном. И в этом месте Сандерс чуть не погиб – он попал в перестрелку с конкурентом, который перекрашивал дорожный знак (чтобы к ресторану Сандерса не приезжали люди).
В ресторанном бизнесе Сандерс все же задержался – уже в 30-х годах о его жареной курице пишут в местных путеводителях. И только во время Второй мировой войны Сандерс отходит от управления рестораном – в это время он работает тюремным надзирателем.
В 1950-х появляется то самое название Kentucky Fried Chicken, и Сандерс больше не хочет управлять одним рестораном, потому что после переделки автомагистрали к нему приезжает все меньше людей. Сандерс даже выписывал себе чек социального страхования на 105 долларов и в 65 лет начал новую стратегию: оставляет ресторан другим владельцам, ездит по всей Америке (Сандерс даже привык спать в машине) и предлагает ресторанам стать частью франшизы KFC. Есть даже популярная байка, что на тысячу переговоров приходилась только одна удачная сделка.
Но уже в 70-х KFC разрастается за пределы США (рестораны появляются в Канаде, Австралии, Мексике), а Харланд Сандерс – второй по узнаваемости человек страны.
Откуда у Сандерса такой образ? И почему он полковник, если в армии этого звания не получал?
Ответы на эти вопросы идут из одной истории. В 1950 году губернатор Кентукки награждает Сандерса титулом «почетного полковника штата». Хотя он уже получал это звание еще в 1935 году, но новое звание Сандерс получил именно за успех KFC.
Тогда Сандерсу уже 60 лет, и к удивлению близких он резко меняет образ: носит белый галстук и костюм, отращивает бородку. Позже он обесцветит волосы на голове и лице, чтобы точно всем запомниться. На публике с тех пор Сандерс появляется только в белом костюме.
И Сандерс теперь называет себя только с приставкой «полковник». Близкие к его бизнесу люди говорили, что сначала воспринимали это как шутку (все же полковником в привычном смысле Сандерс не был), но потом это слово к нему приклеилось всерьез. Хотя в армии все же Сандерс служил и год был погонщиком лошадей на Кубе.
А само звание «почетного полковника» в те годы мог получить любой хоть немного заметный житель Кентукки.
Уже при жизни «полковник Сандерс» и его образ – главная часть бренда KFC. Он появляется на логотипе и рекламе. Вот, например, ролик 1967 года, где Сандерс прямо в белом костюме жарит куриные крылышки. Еще любопытно, что на тот момент Сандерс уже не владел KFC, но оставался его рекламным лицом.
После смерти Сандерса KFC еще десять лет не мог использовать его образ в рекламе. А потом организовал кастинг на 200 человек, чтобы найти актера для роли полковника Сандерса. Но KFC иногда отходил от роли живого актера и много лет выпускал анимацию.
С 2015 года «живой» полковник Сандерс – снова в рекламе. Пробуются разные актеры. Последний на сегодня – Хафтор Бьернссон (известен как «Гора» из «Игры престолов»).