Как полковник Сандерс раскрутил KFC после 65 лет – и почему он на самом деле не полковник

Полковник Сандерс – лицо KFC и реальный человек, который основал успешный бизнес и стал одним из самых узнаваемых людей США, когда уже не владел ресторанами.

Как полковник Сандерс к этому пришел: нищета, драка в суде, стрельба в конкурента и успех с KFC после 60

Харланд Сандерс готовил с семи лет: отец умер, мать на работе, а рядом голодные братья и сестры. И Сандерс рано живет отдельно от родителей: разругался с отчимом в 13 лет, уехал в другой город красить экипажи и закончил всего семь классов школы.

Подростком Сандерс жил с дядей и перепробовал разные работы – от кочегара до пожарного. Но первая серьезная работа связана с юриспруденцией – Сандерс пробыл в ней три года и закончил все провалом. Однажды на суде он подрался со своим же клиентом. Биограф Сандерса Эд Пирс писал, что он был человеком слишком упрямым и без самоконтроля – поэтому нигде и не приживался: постоянно менял работу и дом.

Но есть и другие мнения о Сандерсе, который еще не был богат. Женщина из Индианы рассказывала, что Сандерс был добрым и простым человеком, который жил бедно и непросто. Однажды она услышала, как он ночью пилит дерево – Сандерс делал гроб своему ребенку. Его он бесплатно похоронил на кладбище для бедных.