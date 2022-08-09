Италия и Словения ругаются из-за термина «бальзамический уксус» – уже дошло до глав государств и, возможно, дойдет до суда

В 2009 году в Италии появился термин aceto balsamico di Modena – бальзамический уксус из города Модена. Этот термин может использоваться только производителями в Модене регионе Эмилия-Романья.

Выделяются три продукта – традиционный бальзамический уксус Modena Dop, бальзамический уксус Modena IGP и традиционный бальзамический уксус Reggio Dop. Они признаны Евросоюзом как продукты, подлежащие защите.

Почему Италия и Словения столкнулись из-за уксуса

В 2021-м Словения уведомила Еврокомиссию о законе, по которому любой винный уксус с концентрированным суслом можно продавать под названием «бальзамический уксус». Против этого резко протестуют итальянцы.

Они считают, что действия Словении угрожают традициям бальзамического уксуса из Модены.

Также они видят в этом угрозу рынка на миллиард евро.

К тому же итальянцы опасаются, что эти действия повлияют на рынок подделок.

Проблема дошла до правительства во главе с Марио Драги, которое инициировало судебные разбирательства. Для начала требуется консультация с комиссией. Затем, если будет необходимо, дело будет передано в суд Евросоюза.

Итальянцы уже судились с немцами и проиграли

В 2019-м они пытались запретить немецкой компании использовать названия aceto или aceto balsamico – у нее были маркированы термины balsamico и Deutscher balsamico.