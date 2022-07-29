Самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа: кто и зачем построил, как там работают лифты и моют окна, сколько стоит подняться на вершину
Бурдж-Халифа – самое высокое здание мира с 2007 года. Находится в Дубае, строилось шесть лет. Высота – 828 метра, 163 этажа.
Что еще нужно знать о Бурдж-Халифе?
1. Почему у здания такое название и что оно значит? Идею высокой достопримечательности придумал шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум. Он хотел что-то вроде Эйфелевой башни в Дубае: «Только представьте открытку с надписью – «Великая пирамида Дубая!»
Но его имя с названием башни не связано. Изначально она называлась Бурдж Дубай («Бурдж» – башня с арабского), но потом создатели добавили имя президента ОАЭ и эмира Абу-Даби Халифы ибн Зайд аль-Нахайяна.
2. Разработал проект Бурдж-Халифы один из главных архитекторов мира Адриан Смит. Его главная придумка для небоскреба – вершина в форме цветка гименокаллис (паучья лилия). Еще именно Смит сделал башню такой высокой – ему сначала показалось, что верхняя и нижняя часть Бурдж-Халифы не сочетаются – поэтому надо еще выше.
3. Особенности строительства: 60000 тонн стальной арматуры и 320000 кубометров бетона специальной марки для Бурдж-Халифы (он не плавится при экстремальной жаре). Бетонную смесь строители укладывали только ночью и подмешивали туда лед – иначе бы бетон не застыл. Еще проблема была с фундаментом – для него пришлось соорудить двести висячих свай.
Башню строили работники из Южной и Восточной Азии (жителей ОАЭ почти не было). Всего на строительство потрачено 22 млн человеко-часов. За время строительства погиб один строитель, организации по правам человека писали, что рабочие трудились в плохих условиях: получали 2-4 фунта в день, часто возвращались домой с травмами.
4. Владелец Бурдж-Халифы – инвестиционная компания Emaar Properties. Ее владелец – Мохаммед Али Алаббар – не имеет родственных отношений с семьей эмира. Алаббар – сын капитана судна, окончил университет в Сиэтле и начинал карьеру обычным менеджером. Правительство ОАЭ все же связано с небоскребом – оно помогало Алаббару закрыть кредит на строительство. А сам проект подталкивали и раскручивали люди из приближенных к эмиру.
ОАЭ занимались строительством небоскребов, чтобы ослабить зависимость экономики от нефти и увеличить поток туристов.
5. В год Emaar Properties зарабатывает на Бурдж-Халифе около $1,5 млрд. Небоскреб был построен за $2 млрд, и затраты окупились уже в первые годы сдачи аренды помещений.
6. Как вообще моют окна Бурдж-Халифы? Для этого используются обычные люльки и ковшовые машины. Чтобы помыть вообще все окна, нужно 36 рабочих и 3-4 месяца. 27 ярусов и стеклянный шпиль небоскреба очищает беспилотная машина стоимостью $8 млн. Процесс мытья окон никогда не прекращается.
7. Лифты в Бурдж-Халифе работают очень быстро. С первого этажа до смотровой площадки вы доберетесь за минуту (скорость – 600 м в минуту) и примерно 3000 рублей. Быстрее лифты только в двух небоскребах Тайваня и Японии.
8. Самая высокая в мире башня помогает и другим рекордам. Альпинист Ален Робер совершил самое высокое восхождение по зданию. За шесть часов он поднялся на 828 метра. Веревки и альпинистское снаряжение Робер почти не использовал (и делал это только по просьбе организаторов).
9. Рамадан мусульмане соблюдают, когда солнце садится на уровень земли. Из-за этого жители верхних этажей Бурдж-Халифы ждут дополнительные 2-3 минуты, чтобы прервать пост. Еще одна природная особенность высоты Бурдж-Халифы – на самой вершине холоднее на 15 ° C ниже, чем на первых этажах.
10. Самый высокий ресторан в мире – в Бурдж-Халифе. At.mosphere находится на 122-м этаже (441 метр над землей). Просто там попить кофе у окна стоит чуть больше тысячи рублей. Полноценный ужин – больше 15 тысяч. Но это если вид у самого окна, другие места дешевле (даже в 2-3 раза).
11. Бурдж-Халифа – седьмая по популярности достопримечательность мира (по данным Uber). Опережают Лувр, Ватикан, Диснейленд, Берлинскую стену и Букингемский дворец.
12. В 2013-м Смит снова проектировал самое высокое здание мира – «башни Джидда» – в одноименном городе Саудовской Аравии. Они добирались до километровой высоты. Но главные инвесторы попали под следствие за коррупцию. Строительство заморожено, какие-то новости о его возобновлении были в 2018-м. Но здание так и стоит, Бурдж-Халифа уверенно держит первое место.