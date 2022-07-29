Самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа: кто и зачем построил, как там работают лифты и моют окна, сколько стоит подняться на вершину

Что еще нужно знать о Бурдж-Халифе?

1. Почему у здания такое название и что оно значит? Идею высокой достопримечательности придумал шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум. Он хотел что-то вроде Эйфелевой башни в Дубае: «Только представьте открытку с надписью – «Великая пирамида Дубая!»

Но его имя с названием башни не связано. Изначально она называлась Бурдж Дубай («Бурдж» – башня с арабского), но потом создатели добавили имя президента ОАЭ и эмира Абу-Даби Халифы ибн Зайд аль-Нахайяна.

2. Разработал проект Бурдж-Халифы один из главных архитекторов мира Адриан Смит. Его главная придумка для небоскреба – вершина в форме цветка гименокаллис (паучья лилия). Еще именно Смит сделал башню такой высокой – ему сначала показалось, что верхняя и нижняя часть Бурдж-Халифы не сочетаются – поэтому надо еще выше.

3. Особенности строительства: 60000 тонн стальной арматуры и 320000 кубометров бетона специальной марки для Бурдж-Халифы (он не плавится при экстремальной жаре). Бетонную смесь строители укладывали только ночью и подмешивали туда лед – иначе бы бетон не застыл. Еще проблема была с фундаментом – для него пришлось соорудить двести висячих свай.

Башню строили работники из Южной и Восточной Азии (жителей ОАЭ почти не было). Всего на строительство потрачено 22 млн человеко-часов. За время строительства погиб один строитель, организации по правам человека писали, что рабочие трудились в плохих условиях: получали 2-4 фунта в день, часто возвращались домой с травмами.