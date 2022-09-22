12 необычных историй крушения «Титаника»: там погиб самый богатый человек мира, а повар спасся благодаря виски
1. Газеты сначала успокаивали людей и писали, что жертв на «Титанике» нет. Об этом говорили Daily Mail, Belfast Telegraph и другие британские издания: «Пассажирам «Титаника» ничего не угрожает». Первыми написали о реально происходящих событиях американские газеты – из-за разницы во времени первыми в мире о крушении «Титаника» узнали жители США.
2. Первый художественный фильм о «Титанике» вышел через месяц после его крушения. Все экстренно организовала звезда немого кино Дороти Гибсон. Она была на «Титанике» и успела спастись, потому что не спала, а играла в бридж.
В фильме она играет саму себя в той же одежде, что и во время спасения с лайнера. По сюжету Гисбон также спасается с «Титаника» и просит уже вымышленного возлюбленного больше не уходить в плавание. Но от фильма остался только постер – пленку с ним уничтожил пожар, а копии не осталось.
3. В 1898 году, за 14 лет до крушения «Титаника», писатель Морган Робертсон опубликовал повесть «Тщетность» – о катастрофе лайнера «Титан». Сходства были не только в названиях лайнеров, но и в деталях: «Титан» наткнулся на айсберг, а людям не хватило спасательных шлюпок.
После истории с «Титаником» журналисты пишут, что Робертсон предсказал катастрофу, но сам он отрицал провидческие способности – «просто у меня широкий кругозор».
4. Чтобы получить место на шлюпке, мужчины переодевались в женскую одежду. Выжившие мужчины даже давали показания, объясняя, почему они оказались в спасательной лодке (в первую очередь, туда садились женщины и дети). Некоторые люди говорили, что даже не слышали такого приказа.
5. Фото айсберга, о который врезался «Титаник», сделано случайно. На следующее утро после трагедии стюард немецкого корабля (который даже не знал, что случилось) заметил на одном айсберге красную краску – и сделал фото. Других следов катастрофы рядом уже не было.
6. Корабельный оркестр действительно играл до последнего. И все музыканты погибли. Но виолончелист из Франции Роджер Брико был официально признан умершим только в 2000 году. В 1912 году французские власти даже назвали Брико дезертиром и вели его поиски, чтобы отправить на Первую мировую.
Все это связано со сложностью уточнить точное число погибших – до сих пор нет единой цифры (она колеблется в районе 1500 человек).
7. Самая трогательная история «Титаника» связана с двумя мальчиками двух и четырех лет. Их отец забрал у матери, с которой он был в разводе. Мужчина собирался тайно эмигрировать в США. Во время крушения корабля он погиб, но успел оставить детей в шлюпке.
О пропаже детей их мать узнала только через газеты – она думала, что они вместе просто проводят выходные. И даже не подозревала, что бывший муж с детьми купил билеты на «Титаник».
8. Масабуми Хосоно – единственный японец, который выжил на «Титанике». Но в Японии его критиковали за трусость и обвиняли в том, что он для спасения переоделся в женщину. Семья Хосоно это опровергла, опубликовав его письмо после выхода фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона. Хосоно писал жене, что собирался погибнуть с оставшимися на лайнере, но ему в последний момент нашлось место в шлюпке.
9. Возможно, на «Титанике» погиб самый богатый человек планеты – мультимиллионер Джон Астор. Он строил в Нью-Йорке отели, изобрел тормозной механизм для велосипеда и издавал книги. По нынешним меркам, Астор владел состоянием до $3,5 млрд.
На «Титанике» Астор был с беременной женой, которая успела спастись. Но ему не нашлось места на шлюпке. Тело Астора скоро нашли канадские моряки, и его удалось похоронить в Нью-Йорке. Большинство тел погибших с «Титаника» остались в океане.
10. Повар «Титаника» Чарльз Джофин спасся удивительным образом, ведь он пробыл в ледяной воде больше двух часов. Оказалось, что Джофин взял с собой виски и так смог регулярно подогревать организм.
При этом Джофин много работал перед крушением. Для пассажиров первого класса он готовил ужин с таким меню: лосось-пашот, курица под лионским соусом, фуагра, жареный голубь, баранина с мятным соусом и другие деликатесы.
11. На «Титанике» погибло четыре женщины из первого класса (это была категория людей, которые в первую очередь садились в шлюпки). Среди них – Элизабет Ишем, которая отказалась спасаться без своей собаки.
12. 73 года мир спорил, как именно утонул «Титаник». В официальных отчетах указывалось, что корабль ушел на дно целиком, но как минимум 15 свидетелей говорили: лайнер разломило пополам. Их версия подтвердилась только в 1985 году, когда обломки «Титаника» впервые нашли.