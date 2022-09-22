12 необычных историй крушения «Титаника»: там погиб самый богатый человек мира, а повар спасся благодаря виски

2. Первый художественный фильм о «Титанике» вышел через месяц после его крушения. Все экстренно организовала звезда немого кино Дороти Гибсон. Она была на «Титанике» и успела спастись, потому что не спала, а играла в бридж.

В фильме она играет саму себя в той же одежде, что и во время спасения с лайнера. По сюжету Гисбон также спасается с «Титаника» и просит уже вымышленного возлюбленного больше не уходить в плавание. Но от фильма остался только постер – пленку с ним уничтожил пожар, а копии не осталось.

3. В 1898 году, за 14 лет до крушения «Титаника», писатель Морган Робертсон опубликовал повесть «Тщетность» – о катастрофе лайнера «Титан». Сходства были не только в названиях лайнеров, но и в деталях: «Титан» наткнулся на айсберг, а людям не хватило спасательных шлюпок.

После истории с «Титаником» журналисты пишут, что Робертсон предсказал катастрофу, но сам он отрицал провидческие способности – «просто у меня широкий кругозор».