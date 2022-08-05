20 секретов пива, которые вы не знали: сколько пузырьков в бокале, почему мужчины не варили пиво, какие стандарты у пены
Пиво было обнаружено случайно и напоминало кашу
Оно появилось примерно 10-11 тысяч лет назад. На Ближнем Востоке производилось из пшеницы и ячменя. Есть версия, что зерна попадали в воду, оставаясь на солнце – так шел процесс ферментации.
В темное время суток, располагаясь рядом с источником тепла, такая вода постепенно превращалась примерно в то, что сейчас называется пивом. Тогда это была, скорее, каша.
Легенда: медовый месяц называется таковым из-за медового пива. Но это неправда
По легенде, четыре тысячи лет назад в Вавилоне был обычай: отец невесты поил после свадьбы зятя медовым пивом.
Медовый месяц действительно связан с алкогольным напитком, но это слабоалкогольный питный мед, который поженившиеся пили в течение месяца. Кандидат исторических наук Александр Байрамов также опроверг легенду: «В источниках подобные обычаи в Древнем Вавилоне не зафиксированы, да и пива медового там не варили».
Раньше пивоварами были только женщины – работа не была престижной
Это продолжалось на протяжении многих веков – примерно до XVII. Поэтому в древние времена у пива были не боги, а богини пива. Статус у такой работы был низкий, как и оплата. Женщины варили пиво, продавали его, разносили.
В 1600-х годах ситуация изменилась – в этом деле стало больше престижа и денег, так что им занялись мужчины.
У пивной пены есть собственный стандарт
Например, по ГОСТу 30060-93 «Методы определения органолептических показателей и объема продукции» пивная пена должна быть высотой не менее 40 мм и держаться не менее трех минут.
Но это далеко не единственный показатель качества пива: пена зависит от многих факторов, а некоторые сорта пива вообще могут обходиться без нее.
В доме Нильса Бора текло пиво – это очень давняя байка
Физик Нильс Бор получил в 1922 году Нобелевскую премию, а через десять лет Carlsberg подарила ему дом на территории пивоварни. В доме была труба, соединявшаяся с пивоварней – так у Бора всегда был дома абсолютно бесплатный доступ к пиву. Такая существовала история, о которой писали Forbes и The Guardian.
Директор Архива Нильса Бора ее опроверг, назвав городской легендой или шуткой его современников. Но сказал он именно про трубопровод. А информацию о бесплатном пиве – подтвердил. У Бора следующие 30 лет было право на бесплатное пиво в бутылках или бочонках.
Но пиво в кране – совсем не фантастика
В один день в нескольких кварталах польского Быдгоща из кранов полилось пиво вместо воды. Объяснение простое: на пивзаводе повредился вентиль – пиво хлынуло в трубопровод.
В Норвегии был похожий случай – у женщины в квартире полилось пиво. С учетом очень высоких цен на алкоголь в этой стране, радости было много. Почему так произошло: двумя этажами ниже располагался бар, а его работник перепутал трубы при подключении бочонка. Пиво полилось хозяйке в квартиру, а в баре из пивного крана пошла обычная вода.
В пивном потопе даже гибли люди
В 1814 году в Лондоне взорвалась цистерна с пивом. При этом она спровоцировала разрушение остальных стоявших в зале бочек. Выплеснулось в общей сложности полторы тысячи кубометров пива, а волна разрушила два дома.
Погибли девять человек – пиво затопило подвальные помещения, где они жили. Восемь захлебнулись, а девятый умер из-за алкогольного отравления.
Бары штрафовали из-за долго сидения людей за пивом
Такое было в 1604 году – рабочие должны были проводить в пивной не больше часа. В противном случае, владелец пивной мог получить штраф. Как объяснялось по закону, пивные нужны для помощи путешественникам, а не для шумных развлечений.
Закон не слишком повлиял – люди просто стали уходить в подпольные заведения.
В Чехии появились пивные санатории и лечебные пивные ванны
Сейчас это уже не новая вещь, но еще недавно чехи рекламировали свое изобретение, как новинку. Они использовали пиво для спа-процедур.
Человек проводит около получаса в пивной бочке или ванне, где температура пива достигает 34 градусов. Чехи утверждают, что хмель очищает поры кожи, пивные дрожжи омолаживают кожу и ногти, а с организма снимается лишнее напряжение и усталость. После пивной ванны следует отдохнуть, а принимать душ не надо.
В Чехии такой сервис предоставляется сразу в нескольких городах – Праге, Пльзени, Карловых Варах и других. Пивные ванны появились уже в Германии и Австрии.
Пиво варилось из картофеля, тыквы и даже пиццы
В разное время проводились разные эксперименты со вкусом. В XIX веке немцы варили пиво из картофеля, а в США было тыквенное пиво. Еще американцы готовили пиво с авокадо.
А в 2013-м чикагские жители изобрели пиво с орегано, томатами, чесноком и крошками от пиццы. И назвали его Mamma Mia! Pizza Beer. Смесь изначально должна быть подходить для маринада, но пиво набрало популярность и производится до сих пор.
В самом крепком пиве – 67,5% спирта
Пока это рекорд, который был поставлен в 2013 году. Тогда появилось пиво Snake Venom от пивоварни Brewmeister. Название пива означает «Змеиный яд». Предыдущее самое крепкое пиво от этой компании имело 65%, но на удивление создателей потребителям не слишком понравилось, что в нем был серьезно замаскирован вкус спирта.
Snake Venom получил 67,5%, а на бутылку даже была помещена специальная наклейка с предупреждением пить небольшими порциями. Цена за бутылку емкостью 275 мл на тот момент составляла $81.
От пива есть польза, но вред превышает и ее
В пиве есть питательные вещества, оно снижает риск диабета, имеет защитный эффект от сердечно-сосудистых заболеваний. Есть разные дискуссии на эту тему.
Но факт в том, что вред от алкоголя известен и не идет ни в какое сравнение с пользой. Умеренное потребление допускает ВОЗ, но предупреждает, что безопасного количества пива просто нет.
Книга рекордов Гиннеса связана с пивом Guinness
Идея Книги принадлежит сэру Хью Биверу – управляющему директору пивоварен Guinness. В 1951 году во время охоты он назвал золотистую ржанку самой быстрой дичью в Европе, но не смог документально подтвердить это. Тогда он и задумал создание Книги.
В «Футураме» есть эпизод о варке пива
В третьей серии пятого сезона Фрай не может выбрать пиво в магазине, и тогда Лила предлагает сварить собственное. Они делают это прямо внутри Бендера и выбирают между названиями Benderbrau и Botweiser – пародиями на Baderbräu и Budweiser.
Цою подарили пиво прямо во время концерта
В 1990 году «Кино» выступало в ДС «Олимпийский». Во время концерта на сцену забрался ребенок и подарил Виктору Цою банку пива.
Много лет спустя журналист Виталий Калгин опубликовал фрагмент интервью с Иваном Титенко – тем самым ребенком с концерта. «Мне было тогда 11 лет. Я летел с родней из Владивостока, через Москву на Украину и совершенно случайно с братом попал на концерт… Брат дал мне банку пива, я полез на сцену и вручил ее Цою», – сказал он.
Веничка Ерофеев готовил коктейли с «Жигулевским»
Герой поэмы «Москва – Петушки» делится рецептами любимых коктейлей по ходу путешествия в электричке. В составе лучшего, по мнению Венички, коктейля «Сучий потрох» содержатся (цитата):
- Пиво «Жигулевское» – 100 г;
- Шампунь «Садко – богатый гость» – 30 г;
- Резоль для очистки волос от перхоти – 70 г;
- Средство от потливости ног – 30 г;
- Дезинсектакль для уничтожения мелких насекомых – 20 г.
Парализованный немец заговорил впервые за несколько месяцев – и попросил пива
Полностью парализованный пациент в Германии стал участником эксперимента по имплантации чипа. Он улавливает мозговую активность и позволяет общаться с внешним миром. Одной из первых фраз, «произнесенных» пациентом, стало: «Хочу пива».
Ученые сосчитали, сколько пузырьков в бокале пива
Они измерили объем углекислого газа в купленном в супермаркете лагере. Рассчитали, сколько растворено в самом пиве и с какой скоростью CO2 высвобождается при открытии бутылки. Если коротко, то в 300 миллилитрах содержится от 200 тысяч до миллиона пузырьков.
🍺 Первый эмодзи с пивом появился в 2010 году
На нем изображен полный бокал пива, с которого стекает пена. Эмодзи так и называется «кружка пива». Его ввели в Unicode 6.0, первой версии стандарта Unicode с поддержкой эмодзи.
Самая дорогая реклама пива снята Guinness
Ролик сняли в 2007 году за 16 миллионов долларов. В нем показана серия цепных реакций с падающими фишками домино, светильниками, стогами сена и машинами, которые в конце концов образуют на центральной площади деревни гигантскую пинту пива.