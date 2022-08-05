20 секретов пива, которые вы не знали: сколько пузырьков в бокале, почему мужчины не варили пиво, какие стандарты у пены

Пиво было обнаружено случайно и напоминало кашу

Оно появилось примерно 10-11 тысяч лет назад. На Ближнем Востоке производилось из пшеницы и ячменя. Есть версия, что зерна попадали в воду, оставаясь на солнце – так шел процесс ферментации.

В темное время суток, располагаясь рядом с источником тепла, такая вода постепенно превращалась примерно в то, что сейчас называется пивом. Тогда это была, скорее, каша.

Легенда: медовый месяц называется таковым из-за медового пива. Но это неправда

По легенде, четыре тысячи лет назад в Вавилоне был обычай: отец невесты поил после свадьбы зятя медовым пивом.

Медовый месяц действительно связан с алкогольным напитком, но это слабоалкогольный питный мед, который поженившиеся пили в течение месяца. Кандидат исторических наук Александр Байрамов также опроверг легенду: «В источниках подобные обычаи в Древнем Вавилоне не зафиксированы, да и пива медового там не варили».

Раньше пивоварами были только женщины – работа не была престижной

Это продолжалось на протяжении многих веков – примерно до XVII. Поэтому в древние времена у пива были не боги, а богини пива. Статус у такой работы был низкий, как и оплата. Женщины варили пиво, продавали его, разносили.

В 1600-х годах ситуация изменилась – в этом деле стало больше престижа и денег, так что им занялись мужчины.