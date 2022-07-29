Как измеряется острота перца: шкала Сковилла, самые жгучие перцы, почему острую еду запивают молоком

На этикетках острого соуса обычно размещают информацию о степени его жгучести. И показатель этот измеряется не просто в размытых понятиях вроде «остро» или «очень остро», а в сковиллях – специальных единицах, отражающих степень жгучести.

Как измеряют остроту перца: шкала Сковилла

История шкалы началась с тестов Уилбура Сковилла – американского фармацевта, решившего систематизировать степень жгучести. Для этого он получил экстракт перца и ложками добавлял в него раствор сахарной воды – до тех пор, пока приглашенные дегустаторы не перестанут чувствовать остроту.

На основе этих данных он сформировал рейтинг перцев: чем больше воды требовалось для нейтрализации остроты, тем выше он место в списке. Халапьено, например, имеет рейтинг от 2 до 8 тысяч сковиллей. Это означает, что для нейтрализации остроты его экстракта потребуется от 2 до 8 тысяч ложек раствора.