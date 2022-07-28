Почему Sprite откажется от зеленых бутылок и что этот цвет значил: свежесть, молодость и хип-хоп
Зеленый цвет бутылок Sprite больше 60 лет был одним из основных символов компании, но с 1 августа она откажется от него. Внешний вид продукта поменяют ради более экологичного производства.
Зеленые бутылки Sprite станут прозрачными
В традиционных бутылках Sprite содержится зеленый полиэтилентерефталат (ПЭТ), из-за чего их невозможно перерабатывать для повторного использования тар. Чтобы решить эту проблему, Sprite еще в конце 2010-х стал постепенно заменять зеленые бутылки на прозрачные. Первым регионом, где ввели изменения, стала Западная Европа, после нее бутылки поменяли в Юго-Восточной Азии.
Пластик с полиэтилентерефталатом можно переработать в одноразовые предметы (например, одежду), но Sprite хотела создать «экономику замкнутого цикла» для пластика. Этот шаг позволит уже к 2023 году сэкономить больше 9000 тонн пластика по сравнению с 2019 годом и сократить выбросы парниковых газов более чем на 25 тысяч метрических тонн.
Изменения коснутся не только Sprite, но и других брендов Coca-Cola. В их числе Fresca, Mello Yello Seagram’s, Dasani.
Зеленый цвет как свежесть, молодость и хип-хоп
До появления Sprite единственным лимонно-лаймовым напитком на рынке США был 7-Up. Разработка конкурента от Coca-Cola началась в 1956 году, а спустя пять лет Sprite появился в магазинах – сразу с фирменным зеленым цветом.
«Классический, свежий и чистый. Зеленый – освежающий цвет, как и спрайт», – говорила Шарлотта Маккрадден, бренд-менеджер Sprite в Coca-Cola South Pacific.
Зеленый цвет использовали в мерче, рекламе, на торговых аппаратах. Все это вместе с уникальным дизайном бутылки «с ямочками» (Dimple Bottle) помогло создать, как считают в компании, один из самых узнаваемых брендов мира.
Позже позиционирование Sprite как чего-то свежего привело к коллаборациям с тогда только проникающими в массовую культуру хип-хоп исполнителями. Компания утверждает, что стала первым крупным брендом, который рэпер прорекламировал на ТВ. Это произошло в 1986 году в ролике, в котором снялся Кертис Блоу – один из первых коммерчески успешных рэперов.
Важнейшей коллаборацией стала кампания Obey Your Thirst («Подчинись своей жажде»), стартовавшая в 1994 году. Для участия в ней пригласили звезд старой школы, среди которых KRS-One, A Tribe Called Quest, и только восходящих тогда Nas и Kris Kross. Так Sprite и его зеленый цвет стал олицетворять не только свежесть, но и молодость.
«Sprite – чистый, без кофеина, с полностью натуральным вкусом, – говорил Джеймс Катберт, бренд-менеджер Sprite. – Кампания Obey Your Thirst была о том, чтобы оставаться настоящими, и лучшим примером был хип-хоп».
Позже в кампаниях Sprite участвовали Drake, Джеймс Леброн, в России – Big Baby Tape, «ХЛЕБ» и Моргенштерн.
«Новая бутылка – тот же Sprite»
Компания позиционирует изменения только как внешние. Она доносит тем самым до аудитории, что вкус останется тем, изменится только внешний вид. Sprite даже сняла промо под эту кампанию, в которой снялись игроки НБА Трэй Янг и Энтони Эдвардс.
С появлением новой бутылки изменится и визуальная айдентика, в том числе лого, но зеленый цвет из него не исчезнет. На обновленных бутылках появится фраза «Переработай меня».
Coca-Cola проводит экологические инициативы на фоне критики компании. В 2021 году Break Free From Plastic выпустила отчет, в котором четвертый год подряд назвала компанию лидером по загрязнению Земли пластиком. Coca-Cola уже анонсировала намерение перерабатывать каждую пластиковую бутылку к 2030 году, и реформы в Sprite – один из шагов к этому.