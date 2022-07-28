Почему Sprite откажется от зеленых бутылок и что этот цвет значил: свежесть, молодость и хип-хоп

Зеленый цвет бутылок Sprite больше 60 лет был одним из основных символов компании, но с 1 августа она откажется от него. Внешний вид продукта поменяют ради более экологичного производства.

Зеленые бутылки Sprite станут прозрачными

В традиционных бутылках Sprite содержится зеленый полиэтилентерефталат (ПЭТ), из-за чего их невозможно перерабатывать для повторного использования тар. Чтобы решить эту проблему, Sprite еще в конце 2010-х стал постепенно заменять зеленые бутылки на прозрачные. Первым регионом, где ввели изменения, стала Западная Европа, после нее бутылки поменяли в Юго-Восточной Азии.