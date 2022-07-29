Как приготовить булочку с колбасой из «Комиссара Рекса»: разбираем самый очевидный рецепт в истории

Именно с едой связаны одни из наиболее запоминающихся моментов шоу. Полицейские обожают wurstsemmel (булочки с колбасой) и постоянно едят их на рабочем месте, тем самым провоцируя Рекса на воровство.

Wurstsemmel буквально переводится с немецкого как булочка с колбасой. Это распространенный вид фастфуда в Австрии, где и происходит большая часть действия «Комиссара Рекса». Приготовление такого блюда занимает меньше пяти минут и требует минимальной подготовки. Вам понадобятся:

Булочка – 1 штука;

Колбаса/ветчина – 30 грамм.

Сначала нужно разрезать булочку. Важно сделать это вдоль, а не поперек, иначе потом колбаса будет сильно выпирать по бокам. Затем нужно отрезать ломтик колбасы (толщину можно подобрать по вкусу, но не рекомендуется делать кусок слишком толстым). После этого ломтик надо вложить между двумя частями булочки. Готово – можно есть.

Хотя механика приготовления может слегка различаться у разных поваров, описанный нами алгоритм максимально приближен к оригиналу. В одной из серий Рекс наглядно продемонстрировал приготовление wurstsemmel – именно от его примера мы и отталкивались в рецепте.