Как приготовить булочку с колбасой из «Комиссара Рекса»: разбираем самый очевидный рецепт в истории
Если кличка Рекс вызывает у вас ассоциации с поимкой преступников и поеданием колбасы, то вы наверняка смотрели сериал «Комиссар Рекс» – один из символов европейского телевидения конца 1990-х. Пока полицейские в каждой новой серии расследуют очередное убийство, немецкая овчарка Рекс живет своей жизнью: отдыхает на диване в отделе, играет с игрушками и ворует у коллег еду.
Именно с едой связаны одни из наиболее запоминающихся моментов шоу. Полицейские обожают wurstsemmel (булочки с колбасой) и постоянно едят их на рабочем месте, тем самым провоцируя Рекса на воровство.
Wurstsemmel буквально переводится с немецкого как булочка с колбасой. Это распространенный вид фастфуда в Австрии, где и происходит большая часть действия «Комиссара Рекса». Приготовление такого блюда занимает меньше пяти минут и требует минимальной подготовки. Вам понадобятся:
- Булочка – 1 штука;
- Колбаса/ветчина – 30 грамм.
Сначала нужно разрезать булочку. Важно сделать это вдоль, а не поперек, иначе потом колбаса будет сильно выпирать по бокам. Затем нужно отрезать ломтик колбасы (толщину можно подобрать по вкусу, но не рекомендуется делать кусок слишком толстым). После этого ломтик надо вложить между двумя частями булочки. Готово – можно есть.
Хотя механика приготовления может слегка различаться у разных поваров, описанный нами алгоритм максимально приближен к оригиналу. В одной из серий Рекс наглядно продемонстрировал приготовление wurstsemmel – именно от его примера мы и отталкивались в рецепте.
В Австрии для приготовления используют не обычные булочки, а Kaisersemmel (императорская булочка), и не обычную колбасу, а Extrawurst (колбаса из смеси говядины и свинины). Оба ингредиента распространены в Австрии больше 200 лет и входят в список традиционных австрийских блюд.
Если у вас есть возможность использовать их в приготовлении, то воспользуйтесь этим. Так вкус вашего wurstsemmel станет только аутентичнее. Если такой возможности нет, то, вероятно, подойдет любая пшеничная булочка и «Докторская» колбаса.