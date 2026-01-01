Сектор Газа

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Советская и российская рок-группа из Воронежа
Год основания
1987
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Материалы
Зачем Юрий Хой из «Сектора Газа» был помощником депутата ЛДПР
#Юрий Хой
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