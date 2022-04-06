Жириновский – в 20 цитатах: о встрече с богом, успехе, вселенной

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«Демократия – дом в тысячу этажей. На одних этажах – красивые квартиры, теплые курорты, счастливые лица, на других – выстрелы гаубиц, черные провалы окон, замерзшие бомжи в подземных переходах. Каждый сам за себя, и бог против всех».

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«Кому на планете жить хорошо? Ответ простой – никому».

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«Что вы скажете, когда предстанете перед богом? Я сделал все, что мог. Отправьте меня обратно, я продолжу борьбу, помогать бедным, помогать всем страждущим бороться с тем, что мешает нам жить. Обратно отправьте меня – мне нужен билет обратно. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

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«Мы пришли в этот мир не для того, чтобы вкалывать день и ночь. Больше надо отдыхать».

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«Стремитесь всего добиваться сами. Это закаляет характер, волю, делает жизнь в будущем легче. Если вы сделаете себя сами – ваша жизнь будет приносить вам больше удовлетворения, вы будете гордиться собой. Я приехал в Москву в 17 лет с пустым чемоданом, мне никто не помогал, я сам стал тем, кто я есть. А мои сверстники, за кого хлопотали родители, кому все время помогали, кого тянули – никто ничего не добился, все уже или в могиле, или стонут, жалуются на жизнь. Ищите себя, будьте смелыми, решительными, ничего не бойтесь и не стесняйтесь».

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«У меня тоже фамилия дурацкая, от слова «жир» – Жириновский. Но хотя бы уникальная. В мире нет никого с этой дурацкой фамилией».