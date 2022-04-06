Жириновский – в 20 цитатах: о встрече с богом, успехе, вселенной
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«Демократия – дом в тысячу этажей. На одних этажах – красивые квартиры, теплые курорты, счастливые лица, на других – выстрелы гаубиц, черные провалы окон, замерзшие бомжи в подземных переходах. Каждый сам за себя, и бог против всех».
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«Кому на планете жить хорошо? Ответ простой – никому».
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«Что вы скажете, когда предстанете перед богом? Я сделал все, что мог. Отправьте меня обратно, я продолжу борьбу, помогать бедным, помогать всем страждущим бороться с тем, что мешает нам жить. Обратно отправьте меня – мне нужен билет обратно. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».
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«Мы пришли в этот мир не для того, чтобы вкалывать день и ночь. Больше надо отдыхать».
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«Стремитесь всего добиваться сами. Это закаляет характер, волю, делает жизнь в будущем легче. Если вы сделаете себя сами – ваша жизнь будет приносить вам больше удовлетворения, вы будете гордиться собой. Я приехал в Москву в 17 лет с пустым чемоданом, мне никто не помогал, я сам стал тем, кто я есть. А мои сверстники, за кого хлопотали родители, кому все время помогали, кого тянули – никто ничего не добился, все уже или в могиле, или стонут, жалуются на жизнь. Ищите себя, будьте смелыми, решительными, ничего не бойтесь и не стесняйтесь».
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«У меня тоже фамилия дурацкая, от слова «жир» – Жириновский. Но хотя бы уникальная. В мире нет никого с этой дурацкой фамилией».
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«Я мечтаю сто дней быть никем. Сто дней вообще забыть все. Как бомж, вон там бросить телогрейку и под солнышком поваляться».
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«Нормальный человек должен жить один. На расстоянии и родственники хорошие, и жена хорошая, и муж. Но если вместе в одну квартиру – дурдом».
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«Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать и готовить».
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«Пусть курит наш народ! Курить и пить каждый день всем – это единственное спасение, чтобы меньше было самоубийств. Кончат курить – все будут вешаться».
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«Какие метеориты? Никогда нигде ничего не падает, у вселенной свои законы, там ничего никогда просто так не упадет! То, что падает, это делают люди – поджигатели войны и провокаторы!»
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«Нельзя среди кур и индюков стать высокообразованным человеком, даже если у отца – сельского учителя – будет полная библиотека. Деревня всегда отупляет».
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«Жизнь – как детская рубашка. Короткая и обосранная».
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«Историю искусств вырабатывает либо тюрьма, либо сексуальные меньшинства. Мы ни то, ни другое не используем сегодня. Натурал зажравшийся сидит в Москве в роскошной квартире – творить не будем. Для творчества нужен толчок».
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«Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть».
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«В мире нет ни одной страны, которая бы процветала. Например, борьба с коррупцией: повесить – можно, ликвидировать – невозможно, потому что люди падки на деньги».
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«У меня мать – русская, папа – юрист».
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«Вы запустите пленку с моим выступлением в молодежь, сразу уменьшится количество инфарктов и инсультов».
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«Если каждый будет заниматься физкультурой, будет иметь какое-то спортивное увлечение – мы все достигнем успеха. Если с детства найти себя в спорте, участвовать в соревнованиях, то и в жизни все будет даваться проще».
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«Лучшее оружие – другая точка зрения!»
Использованы цитаты с сайтов: livelib.ru, 74.ru, dumatv.ru, m24.ru, lenta.ru, radiokp.ru, vesti.ru, ria.ru, goodhouse.ru.