Как принц Гарри и Меган Маркл нарушили все правила, ушли из королевской семьи – и стали счастливыми

Принц Гарри и Меган Маркл начали встречаться в 2016 году. Это один из самых шокирующих союзов в истории королевской семьи. Из-за Меган Маркл, которая изначально не вписывалась в понятие правильной герцогини. Темнокожая американка из простой семьи, уже была замужем и старше принца на три года.

Но самое главное – ее поведение и взгляды, которые нарушали все традиции. И из-за которых они с принцем Гарри покинули семью.

Маркл нарушала все традиции: поворачивалась спиной к королеве, раздавала автографы, носила откровенные наряды

Принца Гарри и до встречи с Маркл не удерживали королевские традиции. Он жил в свое удовольствие: любил вечеринки, скандально высказывался, часто менял девушек. Позже признавался, что такое поведение было связано с тоской по матери (принцессой Дианой) и чувством одиночества. И что все изменила встреча с будущей женой.

Меган Маркл – голливудская актриса, свободная от стереотипов и предубеждений. И она вошла в самую чопорную королевскую семью Европы. Сначала Маркл пыталась в нее вписаться, но постепенно ее поведение вызывало все больше вопросов.