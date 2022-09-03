Как принц Гарри и Меган Маркл нарушили все правила, ушли из королевской семьи – и стали счастливыми
Принц Гарри и Меган Маркл начали встречаться в 2016 году. Это один из самых шокирующих союзов в истории королевской семьи. Из-за Меган Маркл, которая изначально не вписывалась в понятие правильной герцогини. Темнокожая американка из простой семьи, уже была замужем и старше принца на три года.
Но самое главное – ее поведение и взгляды, которые нарушали все традиции. И из-за которых они с принцем Гарри покинули семью.
Маркл нарушала все традиции: поворачивалась спиной к королеве, раздавала автографы, носила откровенные наряды
Принца Гарри и до встречи с Маркл не удерживали королевские традиции. Он жил в свое удовольствие: любил вечеринки, скандально высказывался, часто менял девушек. Позже признавался, что такое поведение было связано с тоской по матери (принцессой Дианой) и чувством одиночества. И что все изменила встреча с будущей женой.
Меган Маркл – голливудская актриса, свободная от стереотипов и предубеждений. И она вошла в самую чопорную королевскую семью Европы. Сначала Маркл пыталась в нее вписаться, но постепенно ее поведение вызывало все больше вопросов.
На званых ужинах всегда садилась рядом с мужем – даже когда протокол это запрещал. Целовала и брала его за руку на этих ужинах – что тоже нельзя делать.
На официальные мероприятия она могла надеть относительно откровенное платье. Не надевала шляпы – а это обязательно для женского пола королевской семьи. Носила изделия французского дизайнера, а не британского (ох, еще одно нарушение протокола). Или черные и белые вещи, которые в королевстве считаются траурными.
Маркл либо не знала, какую одежду правильно надевать в определенных ситуациях, либо просто не хотела угождать семье и делала, как хотела. Есть версия, что так она высмеивала традиции.
Еще важный момент: она активно отстаивает права женщин. Маркл стала феминисткой еще в юности. Во время свадьбы с принцем она потребовала изменить текст клятвы – чтобы оттуда вычеркнули слово «повиноваться».
Большинству членов семьи не нравилось ее поведение – королеве Елизавете в том числе. На некоторые приемы Маркл и Гарри перестали приглашать, боясь, что они испортят праздник очередным неправильным поведением.
Из-за давления семьи Маркл думала о суициде и рассказывала о королевском расизме
Непринятие их семьей вылилось в то, что в январе 2020 года они заявили, что покинут королевскую семью. Гарри и Маркл действительно отказались от всех обязанностей, при этом никого не предупредили. Сначала они переехали в Канаду, а потом в США.
Это стало огромным резонансом. В семье многие восприняли это как оскорбления. Елизавета II никак не высказывалась, но члены семьи рассказывали, что она очень огорчена. Уильям – родной брат Гарри – оборвал с ним все контакты.
После переезда Маркл дала несколько сенсационных интервью – и рассказала, как тяжело ей жилось в королевской семье. Оказывается, она даже думала о самоубийстве. И обвиняла семью в том, что она не защищала ее от жестокой британской прессы.
Но самое громкое заявление – о расизме в семье. Маркл рассказала, что во время ее беременности были опасения и разговоры о том, насколько темной будет кожа ее ребенка. Принц Гарри это подтвердил. А еще рассказал о натянутых отношениях с отцом (принцем Чарльзем) и братом (принцем Уильямом).
На чем зарабатывают Гарри и Маркл: Netflix, Spotify, книги, стартапы, инвестиции
После ухода из королевской семьи Гарри и Маркл заключили выгодные сделки с медиа-компаниями. Они подписали многолетний контракт с Netflix (на создание документальных фильмов и других шоу). Также заключили контракт со Spotify – на создание подкастов со знаменитостями.
Еще Меган Маркл заключила договор с Disney – она делает для компании озвучку. А на Spotify делает серию подкастов о женских стереотипах. Она расследует дела лейблов, которые сдерживают и ущемляют женщин. И разговаривает с историками, экспертами и просто женщинами, которые борются за гендерные права.
Также Маркл должна была стать продюсером детского сериала «Перл», но проект закрыли. Еще написала детскую книгу «Скамейка» – ее вдохновило стихотворение, которое она написала для Гарри после рождения сына Арчи. И занимается стартапом, который разрабатывает вегетарианский латте.
Гарри стал главным специалистом в стартапе BetterUp из Силиконовой долины, который занимается обучением людей вопросам их психического здоровья, чтобы повысить их производительность. Также он рассказывал, что пишет откровенные мемуары, которые скоро собирается выпустить. Еще принц Гарри сообщал о сотрудничестве с инвестиционной компанией Ethic.
Большие суммы Гарри и Маркл перечисляют в фонды благотворительности – и когда были членами королевской семьи, и когда отделились от нее.