Горбачев без политики: что за пятно на голове, почему любовь к жене стала явлением, зачем снимался в рекламе пиццы на Красной площади

И таких случаев было много, когда она давала ему советы, как себя вести и так далее. Также она просила показывать ей тексты всех речей, с которыми он выступал, и просила внести те или иные изменения. Она была одним из главных его советников, особенно в том, что касается поведения. Но в крупных решениях она не принимала участия».

Горбачев рассказывал, что после свадьбы у них появилась традиция – проходить каждый день по шесть километров. Он продолжил ходьбу после смерти Раисы Горбачевой. В книге «После Кремля» Горбачев писал:

«Мы с Раисой прожили сорок шесть лет, и сорок из них ходили с ней на прогулку каждый день – где бы ни оказались. В любую погоду, в метель, в снег и в дождь, но Раиса особенно любила метель. Я говорил: «Послушай, метель же». А она: «Нет, пойдем». И шли. Шли – и я привык к метелям. Раиса умерла, и я перестал гулять».

Горбачев называл политику второй любовью после жены, а окружение выделяло в Раисе Горбачевой сильный характер и властность. «Я часто Раису разыгрывал, – вспоминал Горбачев. – Как-то сказал: «Ты меня не выводи из себя». Вздохнул и добавил: «Потому что стоит мне один раз поднять руку и опустить, один раз ударить – и все, второй удар не потребуется». А она говорит: «Ты с ума сошел. Ты что, собираешься меня бить?»

Реклама Pizza Hut на Красной площади после поражения на выборах президента

В 1997 году Горбачев снялся в рекламе Pizza Hut – на следующий год после проигранных выборов президента России (набрал 0,51% и стал седьмым из десяти кандидатов). Тогда ему не хватало средств для содержания собственного фонда, поэтому он согласился на съемки: «Необходимо было достроить здание. Рабочие начали уходить – мне нужно было им заплатить».

Тогда владельцы Pizza Hut для глобального продвижения бренда искали «идею, которая действительно бы путешествовала по континентам». Горбачев сохранял популярность в мире, хотя тяжело воспринимался в России. Точной информации о его гонораре за съемку нет, но, по оценкам журнала Foreign Policy, эта сумма может быть равно одному миллиону долларов в пересчете на современный курс.