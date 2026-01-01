Далай-лама

Инфо
Линия передачи (тулку) в тибетском буддизме школы Гелугпа
Дата возникновения
1391 г.
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Материалы
Материалы
Как ищут нового Далай-ламу и почему нынешний может быть последним
#Далай-лама
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