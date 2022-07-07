Как ищут нового Далай-ламу и почему нынешний может быть последним

Далай-лама XIV еще в 2011 году анонсировал, что может отменить поиски своего нового воплощения. Хотя ему уже исполнилось 87 лет, решения о преемнике все еще нет. Рассказываем, как ищут реинкарнации Далай-ламы и почему многовековую традицию хотят прервать.

Что означает реинкарнация в буддизме

Буддисты считают, что живые существа после смерти не попадают в ад или рай, а перерождаются. Прожив одну жизнь, они рождаются опять и начинают новую – и находятся в бесконечном круговороте (сансаре).

Считается, что в этом круговороте существа постоянно сталкиваются со страданиями из-за привязанностей, заблуждений или ненависти. И конец этих страданий не наступает даже со смертью – ведь после нее приходит новое перерождение.

Поэтому конечной целью буддисты видят освобождение от страданий (через духовные практики), выход из круговорота и прекращение перерождений. Те, кому удается это сделать, становятся бодхисаттвами – пробужденными. Таким пробужденным стал, например, Будда Шакьямуни, основатель буддизма.