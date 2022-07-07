Как ищут нового Далай-ламу и почему нынешний может быть последним
Далай-лама XIV еще в 2011 году анонсировал, что может отменить поиски своего нового воплощения. Хотя ему уже исполнилось 87 лет, решения о преемнике все еще нет. Рассказываем, как ищут реинкарнации Далай-ламы и почему многовековую традицию хотят прервать.
Что означает реинкарнация в буддизме
Буддисты считают, что живые существа после смерти не попадают в ад или рай, а перерождаются. Прожив одну жизнь, они рождаются опять и начинают новую – и находятся в бесконечном круговороте (сансаре).
Считается, что в этом круговороте существа постоянно сталкиваются со страданиями из-за привязанностей, заблуждений или ненависти. И конец этих страданий не наступает даже со смертью – ведь после нее приходит новое перерождение.
Поэтому конечной целью буддисты видят освобождение от страданий (через духовные практики), выход из круговорота и прекращение перерождений. Те, кому удается это сделать, становятся бодхисаттвами – пробужденными. Таким пробужденным стал, например, Будда Шакьямуни, основатель буддизма.
Все Далай-ламы связаны – они продолжают друг друга
Некоторые пробужденные добровольно выбирают остаться «в миру» с обычными существами. Они идут на это, чтобы помочь другим достичь просветления. Такой пробужденный снова обретает человеческое обличие, проживает жизнь, а потом переносит себя в другое тело.
В Тибетском буддизме множество линий такой передачи, самая известная – линия Далай-ламы. Нынешняя традиция распознавания реинкарнаций возникла в XIII веке. Обычно предшественник дает указания, где искать новое воплощение. Монахи считывают знаки, находят кандидатов, а потом тестируют их (например, предлагают идентифицировать вещи предшественника).
Далай-лама XIV определил вещи предшественника и заговорил на незнакомом диалекте
«Маленькие дети, которые являются перерождениями, обычно помнят вещи и людей из своих предыдущих жизней. Некоторые из них могут читать религиозные тексты, хотя их никто еще не учил этому», – объяснял Далай-лама XIV.
Монахи определили местонахождение нового Далай-ламы по знакам, которые они считали с тела умершего предшественника и с поверхности священного озера Лхамо Лхацо.
Монахи отправились в деревню к двухлетнему Лхамо Дхондрупу, но не раскрывали местным жителям причины визита, чтобы избежать спекуляций. Когда они навестили мальчика, тот узнал в них приближенных Далай-ламы XIII, заговорил с ними на столичном диалекте, которого он прежде не слышал, и идентифицировал вещи предшественника. После этого монахи признали в нем новое воплощение Далай-ламы.
Институт поиска новых Далай-лам могут упростить из-за вмешательства Китая
Хотя традиция поиска реинкарнации существует уже несколько веков, ее могут прервать уже в ближайшее время. За это выступает сам Далай-лама XIV, опасающийся политических спекуляций. С 1959 года тибетское правительство находится в изгнании из-за захвата Тибета Китаем. Он претендует на контроль тибетских институтов, в том числе института реинкарнации.
В 1995 году Китай уже отменил выбор преемника Панчен-ламы (второй по рангу лама после Далай-ламы) и назначил своего кандидата. То же самое произойдет после смерти Далай-ламы XIV, уверен он.
«Только сам перевоплощающийся человек обладает исключительной легитимной властью над тем, где именно и как он переродится и как должна быть распознана его реинкарнация. В действительности, никто иной не может принуждать перевоплощающегося человека, либо манипулировать им», – считает он.
Пока точного решения о будущем института не принято. Далай-лама проконсультируется с другими ламами и жителями Тибета, когда ему будет «около 90 лет». Если институт сохранят, то за поиск реинкарнации Далай-ламы XV будет отвечать Доверительный фонд, который проведет поиск по тибетским традициям.