Александр Головин
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#Александр Головин #Футбол #Россия #коронавирус #ЧМ-2022 #Монако

«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений

19 марта, 17:58
  • Россия готовится к мартовским матчам сборных. Она сыграет на выезде против Мальты и Словакии, а также дома – против Словении.
  • В состав России вызван игрок «Монако» Александр Головин. Клуб предупредил, что из-за договоренности с Лигой 1 он пропустит матч со Словенией.
  • Причина решения в коронавирусных ограничениях. Чтобы игроки не отбывали карантин после матчей сборных, французская лига и ее клубы не позволят футболистам играть за пределами Евросоюза.
  • Игры России с Мальтой и Словакией пройдут на территории ЕС, поэтому Головин сможет выйти в них. Но матч со Словенией пройдет в Сочи, поэтому участвовать в нем игроку нельзя.
  • Матч с Мальтой пройдет 24 марта, со Словенией – 27 марта, со Словакией – 30 марта.
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