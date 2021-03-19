Александр Головин
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«Монако» не позволит Головину сыграть со Словенией на территории России из-за ковидных ограничений
19 марта, 17:58
- Россия готовится к мартовским матчам сборных. Она сыграет на выезде против Мальты и Словакии, а также дома – против Словении.
- В состав России вызван игрок «Монако» Александр Головин. Клуб предупредил, что из-за договоренности с Лигой 1 он пропустит матч со Словенией.
- Причина решения в коронавирусных ограничениях. Чтобы игроки не отбывали карантин после матчей сборных, французская лига и ее клубы не позволят футболистам играть за пределами Евросоюза.
- Игры России с Мальтой и Словакией пройдут на территории ЕС, поэтому Головин сможет выйти в них. Но матч со Словенией пройдет в Сочи, поэтому участвовать в нем игроку нельзя.
- Матч с Мальтой пройдет 24 марта, со Словенией – 27 марта, со Словакией – 30 марта.
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