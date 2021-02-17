УЕФА отменил турнир Юношеской Лиги чемпионов из-за коронавируса

Об этом сообщил «Локомотив», чья молодежная команда должна была играть в марте с «Ференцварошем».

«17 февраля УЕФА уведомила клубы-участники Юношеской лиги об отмене турнира в сезоне 2020/21. В письме исполнительного комитета УЕФА говорится о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации в Европе, что, в свою очередь, создает участникам соревнований трудности в логистике», – говорится в сообщении на сайте клуба.