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#Лига чемпионов #Футбол #коронавирус #Локомотив

УЕФА отменил турнир Юношеской Лиги чемпионов из-за коронавируса

2 часа назад

Об этом сообщил «Локомотив», чья молодежная команда должна была играть в марте с «Ференцварошем».

«17 февраля УЕФА уведомила клубы-участники Юношеской лиги об отмене турнира в сезоне 2020/21. В письме исполнительного комитета УЕФА говорится о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации в Европе, что, в свою очередь, создает участникам соревнований трудности в логистике», – говорится в сообщении на сайте клуба.

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