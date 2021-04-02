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#Ювентус #Футбол #коронавирус #Артур #Пауло Дибала #Серия А #Уэстон Маккенни

«Ювентус» отстранил Дибалу, Маккенни и Артура от матча с «Торино» из-за вечерники. Они нарушили ковидные правила

02 апреля, 17:56

В Италии действуют жесткие ограничения, среди которых комендантский час с 22:00 до 05:00 и запрет на вечеринки. В ночь с 31 марта на 1 апреля полиция приехала по звонку соседей к дому Маккенни и застала вечеринку с участием примерно 20 человек. На ней были Дибала, Артур их друзья и жены.

Дибала был единственным, кто прокомментировал произошедшее. Он написал в инстаграме: «Я знаю, что в такое трудное для мира время с коронавирусом было бы лучше не ошибаться, и я был неправ, оставаясь на ужин. Это не было вечеринкой, но тем не менее это ошибка, и я прошу прощения».

Полиция выписала каждому штраф на 400 евро. Журналист Фабрицио Романо утверждает, что клуб дополнительно оштрафовал футболистов, но не назвал сумму. 

  • Ситуация стала резонансной во многом из-за предстоящего матча с «Торино», пишет Corriere dello Sport. Кроме того что это туринское дерби, для «Ювентуса» это будет первая игра после неожиданного поражения от «Беневенто» – 16-й команды чемпионата.
  • «Ювентус» в марте вылетел из Лиги чемпионов, а в Серии А занимает третье место. Он отстает на четыре очка от «Милана» и на 10 – от «Интера». Журналисты указывают, что с текущими результатами команда вряд ли выиграет чемпионат Италии.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Ювентуса»
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