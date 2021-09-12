Даниэль Риккардо
Формула 1
Даниэль Риккардо – победитель Гран-при Монцы. Мазепин сошел с гонки
6 часов назад
12 сентября состоялась 14-я гонка сезона Формулы 1. Топ-3:
1. Даниэль Риккардо («Макларен»).
2. Ландо Норрис («Макларен»).
3. Валттери Боттас («Мерседес»).
- Это первая победа Риккардо в сезоне.
- Первый чемпион команды «Макларен» за 9 лет.
- В топ-3 по итогам сезона залез Серхио Перес («Ред Булл»), но он получил пять секунд штрафа и откатился на пятую позицию.
- На 30-м круге вылетели оба лидера сезона – Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Столкнулись на повороте.
- Вместе с ними вылетели Пьер Гасли, Юки Цунода (оба – «Альфа Таури»). Никита Мазепин сошел из-за технических проблем.
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