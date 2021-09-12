Даниэль Риккардо
Формула 1
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#Даниэль Риккардо #Формула 1

Даниэль Риккардо – победитель Гран-при Монцы. Мазепин сошел с гонки

6 часов назад

12 сентября состоялась 14-я гонка сезона Формулы 1. Топ-3:

1. Даниэль Риккардо («Макларен»).

2. Ландо Норрис («Макларен»).

3. Валттери Боттас («Мерседес»).

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Источник:
Гол
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