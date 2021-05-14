Формула 1 отменила этап в Турции. Это второе крупное спортивное соревнование, отмененное там из-за ковида

Гран-при в Турции планировался на 11-13 июня, но официально отменен из-за ситуации с коронавирусом.

Теперь этап во Франции пройдет на неделю раньше – с 18 по 20 июня, а Австрия примет два этапа подряд: с 25 по 27 июня и с 2 по 4 июля.

Это второе крупное спортивное соревнование, отмененное в Турции из-за ковида. 13 мая УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Стамбула в Порту.

В апреле в Турции произошел резкий рост случаев заболевания коронавирусом. На пике там фиксировали больше 60 тысяч заболевших в день. В Турции ввели локдаун до 17 мая, запретив работу большинства учреждений и ограничив передвижение жителей.