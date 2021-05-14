Формула 1
Формула 1 отменила этап в Турции. Это второе крупное спортивное соревнование, отмененное там из-за ковида
3 часа назад
Гран-при в Турции планировался на 11-13 июня, но официально отменен из-за ситуации с коронавирусом.
- Теперь этап во Франции пройдет на неделю раньше – с 18 по 20 июня, а Австрия примет два этапа подряд: с 25 по 27 июня и с 2 по 4 июля.
- Это второе крупное спортивное соревнование, отмененное в Турции из-за ковида. 13 мая УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Стамбула в Порту.
В апреле в Турции произошел резкий рост случаев заболевания коронавирусом. На пике там фиксировали больше 60 тысяч заболевших в день. В Турции ввели локдаун до 17 мая, запретив работу большинства учреждений и ограничив передвижение жителей.
- Пока в Формуле 1 прошло четыре этапа, Турция была седьмым.
- В личном зачете лидирует Льюис Хэмилтон, победивший трижды. Вторым идет Макс Ферстаппен (Нидерланды), третьим – Валттери Боттас (Финляндия).
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