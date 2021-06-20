Формула 1
Льюис Хэмилтон
Ред Булл
Ферстаппен – победитель Гран-при Франции. Хэмилтон отстал от него почти на 3 секунды
3 часа назад
Во Франции завершился очередной этап Формулы 1. Топ-3 по его итогам:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 53 круга.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,904 секунды
3. Серхио Перес («Ред Булл») +8,811.
Полная таблица:
Факты по этой гонке:
- Никита Мазепин – последний. Его отставание – больше круга.
- Второй пилот «Мерседеса» Валттери Боттас финишировал четвертым. Он отстал от Ферстаппена на 14 секунд.
- «Ред Булл» впервые с 2013-го одержал три победы подряд.
- Ферстаппен удержал первое место в личном зачете. У него 131 очко. У Хэмилтона, который идет вторым, 119.
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