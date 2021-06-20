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#Формула 1 #Льюис Хэмилтон #Ред Булл

Ферстаппен – победитель Гран-при Франции. Хэмилтон отстал от него почти на 3 секунды

3 часа назад

Во Франции завершился очередной этап Формулы 1. Топ-3 по его итогам:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 53 круга.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,904 секунды

3. Серхио Перес («Ред Булл») +8,811.

Полная таблица:

Факты по этой гонке:

  • Никита Мазепин – последний. Его отставание – больше круга.
  • Второй пилот «Мерседеса» Валттери Боттас финишировал четвертым. Он отстал от Ферстаппена на 14 секунд.
  • «Ред Булл» впервые с 2013-го одержал три победы подряд.
  • Ферстаппен удержал первое место в личном зачете. У него 131 очко. У Хэмилтона, который идет вторым, 119.
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Источник:
Гол
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