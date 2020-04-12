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Стирлинг Мосс
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#Формула 1 #автогонки #Стирлинг Мосс

Умер легендарный пилот Формулы 1 сэр Стирлинг Мосс

12 апреля 2020, 13:30

Сэр Стирлинг Мосс был известен 212 победами в 529 гонках. Но он никогда не был чемпионом Формулы 1, что делает его одним из самых невезучих пилотов в истории серии.

Его жена, которая была рядом с ним до конца, сказала: «Он умер так же, как и жил, выглядел замечательно. Он просто устал в конце, закрыл свои прекрасные глаза, и это все».

Ретроистории про Формулу 1:
Адская трасса в Нюрбургринге, на которой чуть не погиб Лауда. На ней страдал весь автоспорт: за все время – 73 смерти
Он выжил после аварии, называл болиды «Феррари» дерьмом и чуть не врезал Сенне
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