Умер легендарный пилот Формулы 1 сэр Стирлинг Мосс

Сэр Стирлинг Мосс был известен 212 победами в 529 гонках. Но он никогда не был чемпионом Формулы 1, что делает его одним из самых невезучих пилотов в истории серии.

Его жена, которая была рядом с ним до конца, сказала: «Он умер так же, как и жил, выглядел замечательно. Он просто устал в конце, закрыл свои прекрасные глаза, и это все».