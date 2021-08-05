Известный мотогонщик Росси завершил карьеру

42-летний итальянец Валентино Росси закончил выступления в мотогонках, об этом сообщил сайт MotoGP.

Росси девять раз выигрывал чемпионаты мира в различных классах по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Дебютировал на них он в 1996 году – 25 лет назад.

Его карьера насчитывает 26 сезонов. Он провел более 400 гонок, выиграл из них 115. И 235 раз находился на подиуме.

С 2000 года он выступал на байках «Хонды», «Ямахи» и «Дукати».