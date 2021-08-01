Эстебан Окон
Формула 1
Льюис Хэмилтон
Себастьян Феттель
Окон впервые победил в Формуле 1 – он занял первое место на Гран-при Венгрии
01 августа, 18:41
1 августа прошел Гран-при Формулы 1 в Венгрии. Топ-3 по его итогам:
1. Эстебан Окон («Альпин»).
2. Себастьян Феттель («Астон Мартин»).
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
Главные факты по этой гонке:
- Для Окона это первая победа в Формуле 1.
- В самом начале гонки была массовая авария, которую спровоцировал второй пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. В результате вылетели Серхио Перес и Ландо Норрис.
- Позже вылетели Шарль Леклер и Лэнс Стролл.
- Никита Мазепин тоже сошел, но из-за неправильного выезда из боксов в исполнении Кими Райкконена.
- Льюис Хэмилтон занял третью строчку, но из-за ошибки (не в то время поменял шины) в какой-то момент был последним.
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