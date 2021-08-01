Эстебан Окон
Формула 1
Льюис Хэмилтон
Себастьян Феттель
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#Эстебан Окон #Формула 1 #Льюис Хэмилтон #Себастьян Феттель

Окон впервые победил в Формуле 1 – он занял первое место на Гран-при Венгрии

01 августа, 18:41

1 августа прошел Гран-при Формулы 1 в Венгрии. Топ-3 по его итогам:

1. Эстебан Окон («Альпин»).

2. Себастьян Феттель («Астон Мартин»).

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

Главные факты по этой гонке:

  • Для Окона это первая победа в Формуле 1.
  • В самом начале гонки была массовая авария, которую спровоцировал второй пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. В результате вылетели Серхио Перес и Ландо Норрис.
  • Позже вылетели Шарль Леклер и Лэнс Стролл.
  • Никита Мазепин тоже сошел, но из-за неправильного выезда из боксов в исполнении Кими Райкконена.
  • Льюис Хэмилтон занял третью строчку, но из-за ошибки (не в то время поменял шины) в какой-то момент был последним.
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Источник:
Гол
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