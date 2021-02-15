В первой гонке сезона NASCAR произошел завал из 16 машин. Победитель лидировал только один круг

Вскоре после аварии на трассе появился красный флаг: гонку прервали из-за погодных условий. Пауза заняла больше пяти с половиной часов, а вся гонка длилась около девяти.

Победителем стал пилот Front Row Motorsport Майкл Макдауэлл, лидировавший только на последнем, 200-м круге. Для него эта победа стала первой в карьере после 357 стартов.