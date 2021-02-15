автогонки
NASCAR
В первой гонке сезона NASCAR произошел завал из 16 машин. Победитель лидировал только один круг
2 часа назад
В США стартовал сезон чемпионата Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) «Дайтона 500». Участники гонки проехали 14 кругов из 200, когда несколько автомобилей вышли из-под контроля и произошел массовый завал.
На сайте NASCAR говорится, что всего в аварии участвовали 16 автомобилей, десять пилотов из 40 в итоге не смогли продолжить участие в соревновании.
Вскоре после аварии на трассе появился красный флаг: гонку прервали из-за погодных условий. Пауза заняла больше пяти с половиной часов, а вся гонка длилась около девяти.
Победителем стал пилот Front Row Motorsport Майкл Макдауэлл, лидировавший только на последнем, 200-м круге. Для него эта победа стала первой в карьере после 357 стартов.
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