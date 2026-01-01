NASCAR

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В первой гонке сезона NASCAR произошел завал из 16 машин. Победитель лидировал только один круг
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Создатель «Тачек» разбился за год до премьеры. А Pixar долго изобретали мимику машин и рисовали отдельные кадры неделями
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