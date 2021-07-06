Формула 1 объявила об отмене Гран-при Австралии

С 19 по 21 ноября в Альберт-Парке в Мельбурне должен был пройти Гран-при Формулы 1. Но утром 6 июля руководство серии сообщило об отмене этапа. Австралия стояла 21-й в календаре Ф1. Но теперь руководство Формулы ищет страну, которая заменит ее.

Официальный комментарий:

«Мы проработаем детали новых вариантов в ближайшие недели и предоставим дополнительную информацию, как только обсуждения будут завершены».

Формула 1 не назвала причину отмены Гран-при. The Guardian пишет, что это случилось из-за администрации штата Виктория, в котором расположен Мельбурн. Властям не очень нравится темп вакцинации в штате, поэтому все еще ограничено число въезжающих в штат.