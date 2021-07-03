Льюис Хэмилтон
Формула 1
Мерседес
Хэмилтон и «Мерседес» продлили контракт на два года
03 июля, 12:07
Льюис Хэмилтон пришел в «Мерседес» в 2013 году. С того момента:
- 77 побед на этапах Формулы 1.
- 122 подиума.
- 6 титулов чемпиона мира.
Его действующий контракт заканчивается в декабре 2021-го. И теперь команды продлили его еще на два года – до декабря-2023. Новый контракт заканчивается за месяц до его 39-летия.
«Трудно поверить, что мы почти девять лет работали с этой невероятной командой. И я рад, что мы продлили наше сотрудничество еще на два года».
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