Хэмилтон и «Мерседес» продлили контракт на два года

Льюис Хэмилтон пришел в «Мерседес» в 2013 году. С того момента:

77 побед на этапах Формулы 1.

122 подиума.

6 титулов чемпиона мира.

Его действующий контракт заканчивается в декабре 2021-го. И теперь команды продлили его еще на два года – до декабря-2023. Новый контракт заканчивается за месяц до его 39-летия.

«Трудно поверить, что мы почти девять лет работали с этой невероятной командой. И я рад, что мы продлили наше сотрудничество еще на два года».