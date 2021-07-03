Льюис Хэмилтон
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#Льюис Хэмилтон #Мерседес #Формула 1

Хэмилтон и «Мерседес» продлили контракт на два года

03 июля, 12:07

Льюис Хэмилтон пришел в «Мерседес» в 2013 году. С того момента:

  • 77 побед на этапах Формулы 1.
  • 122 подиума.
  • 6 титулов чемпиона мира.

Его действующий контракт заканчивается в декабре 2021-го. И теперь команды продлили его еще на два года – до декабря-2023. Новый контракт заканчивается за месяц до его 39-летия.

«Трудно поверить, что мы почти девять лет работали с этой невероятной командой. И я рад, что мы продлили наше сотрудничество еще на два года».

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Источник:
Формула 1
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