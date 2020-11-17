Хэмилтон – самый влиятельный темнокожий британец

Powerlist составил список самых влиятельных темнокожих людей Великобритании. В этом году кандидатов оценивали по борьбе с коронавирусной пандемией и расовой несправедливостью.

Первое место занял семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон. В течение всего сезона Хэмилтон неоднократно высказывался в пользу движения BLM и призывал коллег поддержать его.

Хэмилтон сказал: «Я горжусь тем, что меня признают в обществе темнокожих людей».

В топ-10 не попал Маркус Рэшфорд, но его назвали почетным кандидатом в список самых влиятельных темнокожих людей Великобритании.