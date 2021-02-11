Фернандо Алонсо
Формула 1
автогонки
Алонсо попал в аварию во время велотренировки – он в больнице
вчера, 23:28
Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо травмировался в Швейцарии. По сообщению итальянской La Gazzetta dello Sport, Алонсо был на велотренировке, когда его сбила машина. Это произошло недалеко от Лугано.
- Аварию подтвердила команда «Альпин», за которую заявлен Алонсо.
- В больнице гонщик прошел первичное обследование – оно показало возможные переломы.
- Есть риск, что Алонсо пропустит старт сезона (он состоится в марте).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые