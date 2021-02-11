Алонсо попал в аварию во время велотренировки – он в больнице

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо травмировался в Швейцарии. По сообщению итальянской La Gazzetta dello Sport, Алонсо был на велотренировке, когда его сбила машина. Это произошло недалеко от Лугано.

Аварию подтвердила команда «Альпин», за которую заявлен Алонсо.

В больнице гонщик прошел первичное обследование – оно показало возможные переломы.

Есть риск, что Алонсо пропустит старт сезона (он состоится в марте).