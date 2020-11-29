Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна. В топ-3 попали Ферстаппен и Албон

А вот главные выводы по гонке:

На первом круге случилась жесткая авария с Романом Грожаном из «Хааса». Грожан налетел на колесо Квята, а потом его болид столкнулся с заграждением – машина распалась на две части и взорвалась. Грожан не пострадал – у него небольшие ожоги рук и лодыжек.

Другая мощная авария с участием Квята – он столкнулся с Лэнсом Строллом, в результате чего болид Стролла перевернулся. Квяту дали 10-секундный штраф.

Финальное про Квята – занял 11-ю строчку в этой гонке.

Три гонщика сошли – Серхио Перес, Стролл и Грожан.