Формула 1
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#Формула 1 #Формула 1

Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна. В топ-3 попали Ферстаппен и Албон

вчера, 22:14

Результаты Гран-при Бахрейна в одной картинке:

А вот главные выводы по гонке:

  • На первом круге случилась жесткая авария с Романом Грожаном из «Хааса». Грожан налетел на колесо Квята, а потом его болид столкнулся с заграждением – машина распалась на две части и взорвалась. Грожан не пострадал – у него небольшие ожоги рук и лодыжек.
  • Другая мощная авария с участием Квята – он столкнулся с Лэнсом Строллом, в результате чего болид Стролла перевернулся. Квяту дали 10-секундный штраф.
  • Финальное про Квята – занял 11-ю строчку в этой гонке.
  • Три гонщика сошли – Серхио Перес, Стролл и Грожан.
Текст про аварию Грожана:
Болид пилота Формулы 1 взорвался после аварии с Квятом. Все в огне
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