В Австралии умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг. Через три дня стартует сезон

«Формула-1» потеряла хорошего друга и харизматичного посла», - сказал президент FIA Жан Тодт. Команды тоже выражают соболезнования.

Вот заявление «Рено»: «Мы потрясены и опечалены, услышав о внезапной смерти Чарли Уайтинга. Чарли был одним из столпов и лидеров спорта. Его стремление обеспечить захватывающие, безопасные и честные гонки было беспрецедентным, а его страсти будет сильно не хватать.

Наши мысли с его семьей и друзьями в это время. Спорт объединится, чтобы продолжить его наследие не только в эти выходные, но и в будущем».