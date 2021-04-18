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C 2022 года Формула 1 будет проводить Гран-при в Майами
час назад
Формула 1 объявила о проведении второго Гран-при в США. Новый этап войдет в календарь серии с 2022 года.
Что известно об этом:
- Контракт на проведение Гран-при в Майами подписан на 10 лет, действует до 2032 года.
- Гран-при будет проводиться рядом со стадионом «Хард-Рок Стэдиум».
- Длина трека – 5,41 км, трасса включает 19 поворотов.
- Максимальная скорость на треке – 320 км/ч.
- Майами – 11-й город США, куда приезжала Формула 1.
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