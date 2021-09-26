Льюис Хэмилтон
Формула 1
Хэмилтон – победитель Гран-при России. Это его сотая победа в Формуле 1
2 часа назад
26 сентября в Сочи состоялся Гран-при России в Формуле 1. Топ-3 по итогам гонки:
1. Льюис Хэмилтон.
2. Макс Ферстаппен.
3. Карлос Сайнс.
Некоторые факты по итогам гонки:
- Никита Мазепин закончил гонку на 18-м месте.
- Это сотая победа Льюиса Хэмилтона.
- Ферстаппен стартовал с последнего места и приехал вторым.
- За 3 круга до конца в гонке лидировал Ландо Норрис из «Макларена». Но тогда же начался дождь – Норрис отказался от смены шин и вылетел с трассы. Он завершил Гран-при на седьмом месте.
Следующая гонка состоится в Турции 10 октября – Гран-при Стамбула.
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