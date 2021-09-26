Льюис Хэмилтон
Формула 1
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#Льюис Хэмилтон #Формула 1

Хэмилтон – победитель Гран-при России. Это его сотая победа в Формуле 1

2 часа назад

26 сентября в Сочи состоялся Гран-при России в Формуле 1. Топ-3 по итогам гонки:

1. Льюис Хэмилтон.

2. Макс Ферстаппен.

3. Карлос Сайнс.

Некоторые факты по итогам гонки:

  • Никита Мазепин закончил гонку на 18-м месте.
  • Это сотая победа Льюиса Хэмилтона.
  • Ферстаппен стартовал с последнего места и приехал вторым.
  • За 3 круга до конца в гонке лидировал Ландо Норрис из «Макларена». Но тогда же начался дождь – Норрис отказался от смены шин и вылетел с трассы. Он завершил Гран-при на седьмом месте.

Следующая гонка состоится в Турции 10 октября – Гран-при Стамбула.

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Источник:
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