Алонсо продлил контракт с «Альпин» на 2022 год. Ему 40 лет

Фернандо Алонсо вернулся в Формулу 1 в 2021 году, подписав контракт с «Альпин» на год с возможностью продления еще на один сезон. До этого он не выступал два года.

Алонсо 40 лет. Он выступает в Формуле 1 (с учетом двухлетнего перерыва) с 2001 года.

Алонсо дважды становился чемпионом Формулы 1 – в 2005 и 2006 годах. Последний результат (2018 года) – 11-е место.

В этом сезоне он набрал 38 очков и занимает 11-е место в общем зачете.