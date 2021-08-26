Фернандо Алонсо
Альпин
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#Фернандо Алонсо #Альпин

Алонсо продлил контракт с «Альпин» на 2022 год. Ему 40 лет

7 часов назад

Фернандо Алонсо вернулся в Формулу 1 в 2021 году, подписав контракт с «Альпин» на год с возможностью продления еще на один сезон. До этого он не выступал два года.

  • Алонсо 40 лет. Он выступает в Формуле 1 (с учетом двухлетнего перерыва) с 2001 года.
  • Алонсо дважды становился чемпионом Формулы 1 – в 2005 и 2006 годах. Последний результат (2018 года) – 11-е место.
  • В этом сезоне он набрал 38 очков и занимает 11-е место в общем зачете.
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Источник:
Официальный сайт «Альпин»
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