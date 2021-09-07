Джордж Расселл
Мерседес
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#Джордж Расселл #Мерседес

Расселл заменит Боттаса в «Мерседесе». Он перейдет в команду со следующего сезона

07 сентября, 12:18

HOCH ZWEI / Global Look Press

23-летний гонщик Джордж Расселл присоединится к «Мерседесу» в 2022 году. Он заменит Валттери Боттаса, который выступал за «Мерседес» с 2017 года и перешел в «Альфа Ромео».

Расселл сказал: «Валттери установил высокую планку, последовательно проводя неделю за неделей, одерживая победы, занимая поул-позиции и помогая выиграть несколько чемпионских титулов.

Моя цель состоит в том, чтобы вознаградить доверие, которое команда и совет директоров оказали мне, обеспечив, чтобы я сыграл роль в продолжении этого успеха. Хочу, чтобы мои новые товарищи по команде гордились мной».

С 2019 года Расселл участвует в Формуле 1 за Williams Racing. В этом сезоне он набрал 13 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Мерседеса»
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