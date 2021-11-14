Льюис Хэмилтон
Хэмилтон – победитель Гран-при Бразилии. Он выиграл шестую гонку в сезоне, хотя стартовал с 10-го места
вчера, 21:37
В Сан-Паулу прошел Гран-при Бразилии по Формуле 1. Это 19-я гонка в сезоне.
Тройка лучших:
- Льюис Хэмилтон.
- Макс Ферстаппен.
- Валтери Боттас.
- Льюис Хэмилтон из-за замены мотора получил +5 позиций по итогам гонки. Он стартовал на 10-м месте, но победил.
- В сумме со спринтом Хэмилтон за два дня отыграл 25 позиций. Его результат в квалификации был аннулирован, поэтому он стартовал в спринте с последнего места.
- Российский гонщик Никита Мазепин занял 17-е место. В этом сезоне он не набрал ни одного очка.
- По ходу гонки сошли два пилота – Дэниэль Риккардо («Макларен») и Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
- Макс Ферстаппен выиграл два предыдущих Гран-при, которые прошли в Мексике и США. Он лидер турнирной таблицы, но идущий на втором месте Хэмилтон сократил отставание до 14 очков.
В этом сезоне пройдут еще три Гран-при, которые состоятся в Катаре (21 ноября), Саудовской Аравии (5 декабря) и ОАЭ (12 декабря).
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Комментарии (1)
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17 часов назад
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Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан,
ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru
(работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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