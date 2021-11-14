Хэмилтон – победитель Гран-при Бразилии. Он выиграл шестую гонку в сезоне, хотя стартовал с 10-го места

В Сан-Паулу прошел Гран-при Бразилии по Формуле 1. Это 19-я гонка в сезоне.

Тройка лучших:

Льюис Хэмилтон. Макс Ферстаппен. Валтери Боттас.

Льюис Хэмилтон из-за замены мотора получил +5 позиций по итогам гонки. Он стартовал на 10-м месте, но победил.

В сумме со спринтом Хэмилтон за два дня отыграл 25 позиций. Его результат в квалификации был аннулирован, поэтому он стартовал в спринте с последнего места.

Российский гонщик Никита Мазепин занял 17-е место. В этом сезоне он не набрал ни одного очка.

По ходу гонки сошли два пилота – Дэниэль Риккардо («Макларен») и Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

Макс Ферстаппен выиграл два предыдущих Гран-при, которые прошли в Мексике и США. Он лидер турнирной таблицы, но идущий на втором месте Хэмилтон сократил отставание до 14 очков.

В этом сезоне пройдут еще три Гран-при, которые состоятся в Катаре (21 ноября), Саудовской Аравии (5 декабря) и ОАЭ (12 декабря).