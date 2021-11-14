Льюис Хэмилтон
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#Льюис Хэмилтон

Хэмилтон – победитель Гран-при Бразилии. Он выиграл шестую гонку в сезоне, хотя стартовал с 10-го места

вчера, 21:37

В Сан-Паулу прошел Гран-при Бразилии по Формуле 1. Это 19-я гонка в сезоне.

Тройка лучших:

  1. Льюис Хэмилтон.
  2. Макс Ферстаппен.
  3. Валтери Боттас.
  • Льюис Хэмилтон из-за замены мотора получил +5 позиций по итогам гонки. Он стартовал на 10-м месте, но победил.
  • В сумме со спринтом Хэмилтон за два дня отыграл 25 позиций. Его результат в квалификации был аннулирован, поэтому он стартовал в спринте с последнего места.
  • Российский гонщик Никита Мазепин занял 17-е место. В этом сезоне он не набрал ни одного очка.
  • По ходу гонки сошли два пилота – Дэниэль Риккардо («Макларен») и Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
  • Макс Ферстаппен выиграл два предыдущих Гран-при, которые прошли в Мексике и США. Он лидер турнирной таблицы, но идущий на втором месте Хэмилтон сократил отставание до 14 очков.

В этом сезоне пройдут еще три Гран-при, которые состоятся в Катаре (21 ноября), Саудовской Аравии (5 декабря) и ОАЭ (12 декабря).

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Источник:
Гол
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Комментарии (1)
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Коля Кот
17 часов назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан,

ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru

(работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

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#Льюис Хэмилтон