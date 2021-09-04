Райкконен заразился коронавирусом и пропустит Гран-при Нидерландов. Его заменит Кубица

Тест Кими Райкконена на коронавирус показал положительный результат. Он не выступит на Гран-при Нидерландов, который пройдет 5 сентября и начнется в 16:00 по московскому времени.

Райкконена заменит резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица. Это его первая гонка за команду. Последний раз Кубица участвовал в Формуле 1 на Гран-при Абу-Даби в 2019 году.

Райкконену 41 год. Он объявил, что завершит карьеру после окончания этого сезона. Сейчас у него два очка и 17-е место в турнирной таблице.