Уильямс
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Основатель команды «Уильямс» умер в 79 лет. С 1986 года он был парализован
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Фрэнк Уильямс – основатель и бывший руководитель команды «Уильямс». О его смерти сообщила дочь Клэр. Заявление «Уильямс»:
«После госпитализации в пятницу сэр Фрэнк мирно скончался сегодня утром в окружении своей семьи. Мы отдаем дань уважения нашей горячо любимой и вдохновляющей фигуре. Нам очень будет его не хватать. Мы просим всех друзей и коллег уважать пожелания семьи Уильямс о конфиденциальности в настоящее время».
- Уильямс запустил команду «Уильямс» в 1969 году, но продал. Вторая основанная им команда «Уильямс Гран-при» выиграла семь титулов пилотов и девять чемпионатов конструкторов.
- В сентябре-2020 семья Уильямс продала команду инвестиционной фирме Dorilton Capital и вышла из руководства.
- С 1986 года Уильямс был парализован после автомобильной катастрофы, но продолжал работу.
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