Основатель команды «Уильямс» умер в 79 лет. С 1986 года он был парализован

Фрэнк Уильямс – основатель и бывший руководитель команды «Уильямс». О его смерти сообщила дочь Клэр. Заявление «Уильямс»:

«После госпитализации в пятницу сэр Фрэнк мирно скончался сегодня утром в окружении своей семьи. Мы отдаем дань уважения нашей горячо любимой и вдохновляющей фигуре. Нам очень будет его не хватать. Мы просим всех друзей и коллег уважать пожелания семьи Уильямс о конфиденциальности в настоящее время».