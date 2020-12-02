Джордж Расселл из «Уильямса» заменит Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» на Гран-при Сахира

1 декабря стало известно, что семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» сдал положительный тест на коронавирус. Спустя день «Мерседес» нашел ему замену на предстоящую гонку.

Джордж Расселл (пилот из молодежной системы «Мерседеса») проводит сезон в «Уильямсе». Сейчас он занимает последнюю строчку в личном зачете, но заменит Хэмилтона в Бахрейне.

Место Расселла в «Уильямсе» в этой гонке займет Джек Айткен (резервный гонщик команды).