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Джордж Расселл из «Уильямса» заменит Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» на Гран-при Сахира
02 декабря, 10:37
1 декабря стало известно, что семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» сдал положительный тест на коронавирус. Спустя день «Мерседес» нашел ему замену на предстоящую гонку.
Джордж Расселл (пилот из молодежной системы «Мерседеса») проводит сезон в «Уильямсе». Сейчас он занимает последнюю строчку в личном зачете, но заменит Хэмилтона в Бахрейне.
Место Расселла в «Уильямсе» в этой гонке займет Джек Айткен (резервный гонщик команды).
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