Формула 1
Формула 1 опубликовала календарь с рекордными 23 этапами сезона. Гран-при России в последний раз пройдет в Сочи
2 часа назад
Новый сезон Формулы 1 стартует этапом в Бахрейне 18-20 марта и завершится 18-20 ноября в Абу-Даби. Полное расписание есть на сайте.
- Всего запланированы рекордные 23 этапа. Формула 1 уже готовила столько этапов в 2020 и 2021 году, но из-за пандемии коронавируса планы не реализовали.
- США примет два этапа Гран-при. Первый пройдет в Майами в мае (впервые в истории), второй в Остине в октябре.
- Гран-при России пройдет 23-25 сентября в Сочи. Это будет последний этап в городе, с 2023 года Гран-при перенесут в Ленинградскую область.
- Китай по-прежнему не принимает этапов из-за ситуации с коронавирусом. Организаторы заверили, что восстановят его, как только позволят условия.
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