Формула 1
Катар впервые примет Гран-при Формулы 1. Гонка пройдет в ноябре
час назад
🇶🇦 Катар заключил с Формулой 1 контракт на 10 лет. Он рассчитан с 2023 года, потому что в следующем сезоне гонка не пройдет в Катаре из-за чемпионата мира по футболу.
Гонка в Лосале состоится 19-21 ноября. С 2004 года на этой трассе проходили соревнования MotoGP.
Чемпионат завершится Гран-при в Саудовской Аравии и ОАЭ в декабре. Лидер сезона – Льюис Хэмилтон (246,5 очка, пять побед, 11 подиумов).
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