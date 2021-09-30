Катар впервые примет Гран-при Формулы 1. Гонка пройдет в ноябре

🇶🇦 Катар заключил с Формулой 1 контракт на 10 лет. Он рассчитан с 2023 года, потому что в следующем сезоне гонка не пройдет в Катаре из-за чемпионата мира по футболу.

Гонка в Лосале состоится 19-21 ноября. С 2004 года на этой трассе проходили соревнования MotoGP.

Чемпионат завершится Гран-при в Саудовской Аравии и ОАЭ в декабре. Лидер сезона – Льюис Хэмилтон (246,5 очка, пять побед, 11 подиумов).