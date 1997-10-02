S1mple

Настоящее имя
Александр Костылев
Дата рождения
2 октября 1997
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Главный в мире игрок CS:GO украинец S1mple впервые выиграл Major. Он шел к этому через слезы в интервью и приколы во время финала
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#S1mple
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