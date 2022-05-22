NAVI – финалист главного турнира в CS:GO: там выступают русские и украинцы, но это могут быть их последние игры вместе

Как дела у NAVI прямо сейчас: доминирование продолжается, но российская часть состава должна переехать

Так выглядит состав NAVI в 2022 году:

🇷🇺 Кирилл Boombl4 Михайлов (капитан);

🇺🇦 Александр S1mple Костылев;

🇺🇦 Валерий B1t Ваховский;

🇷🇺 Денис Electronic Шарипов;

🇷🇺 Илья Perfecto Залуцкий;

🇺🇦 Андрей B1ad3 Городенский (тренер).

Позиция NAVI: российским игрокам необходим переезд. Это касается составов по всем киберспортивным направлениям. Никаких исключений нет, поэтому после Major команда ждет решения от Boombl4, Electronic и Perfecto. Из-за всего этого возникают слухи о возможных новичках в NAVI. Так уже якобы велись переговоры с латвийским игроком YEKINDAR.

Украинский комментатор Арсений Триноженко рассказывал, что состав NAVI почти наверняка ждут изменения. Это связано именно со сложностями для некоторых российских игроков из-за возможного переезда. Денис Шарипов давно живет в Казани. Кирилл Михайлов на прошлом Major вообще сделал предложение девушке Лике, у которой есть ребенок от предыдущего брака.

Результат NAVI на PGLMajor Antwerp 2022 подтверждает, что это один из сильнейших составов в истории CS:GO. Ноябрьский Major был первым победным в истории организации, но были и другие крупные успехи. За 2021 год игроки NAVI получили рекордные призовые деньги, выиграли восемь финалов из десяти и даже заработали награду Intel Grand Slam (обо всем – тут).