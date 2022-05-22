NAVI – финалист главного турнира в CS:GO: там выступают русские и украинцы, но это могут быть их последние игры вместе
NAVI – киберспортивная организация из Украины. Ее состав по CS:GO выступает на турнире серии Major в бельгийском Антверпене. Это главный турнир в киберспортивном направлении CS:GO. Предыдущий Major проходил в Стокгольме в ноябре 2021 года: тогда NAVI стала победителем турнира. Теперь – играет в финале против Faze Clan. Это текущий лидер мирового рейтинга.
Как дела у NAVI прямо сейчас: доминирование продолжается, но российская часть состава должна переехать
Так выглядит состав NAVI в 2022 году:
- 🇷🇺 Кирилл Boombl4 Михайлов (капитан);
- 🇺🇦 Александр S1mple Костылев;
- 🇺🇦 Валерий B1t Ваховский;
- 🇷🇺 Денис Electronic Шарипов;
- 🇷🇺 Илья Perfecto Залуцкий;
- 🇺🇦 Андрей B1ad3 Городенский (тренер).
Позиция NAVI: российским игрокам необходим переезд. Это касается составов по всем киберспортивным направлениям. Никаких исключений нет, поэтому после Major команда ждет решения от Boombl4, Electronic и Perfecto. Из-за всего этого возникают слухи о возможных новичках в NAVI. Так уже якобы велись переговоры с латвийским игроком YEKINDAR.
Украинский комментатор Арсений Триноженко рассказывал, что состав NAVI почти наверняка ждут изменения. Это связано именно со сложностями для некоторых российских игроков из-за возможного переезда. Денис Шарипов давно живет в Казани. Кирилл Михайлов на прошлом Major вообще сделал предложение девушке Лике, у которой есть ребенок от предыдущего брака.
Результат NAVI на PGLMajor Antwerp 2022 подтверждает, что это один из сильнейших составов в истории CS:GO. Ноябрьский Major был первым победным в истории организации, но были и другие крупные успехи. За 2021 год игроки NAVI получили рекордные призовые деньги, выиграли восемь финалов из десяти и даже заработали награду Intel Grand Slam (обо всем – тут).
S1mple и в новом сезоне по CS:GO по-прежнему продолжает бороться за звание лучшего игрока мира. Силой NAVI все это время считалась стабильность состава. За последние годы там поменялся только один игрок: Егор flamie Васильев отдал место Валерию B1t Ваховскому. Сам B1t перед этим провел много времени в академии NAVI и постепенно подводился к основе.
Украинские игроки NAVI всегда говорили, что в составе нет никаких проблем. S1mple отдельно высказывал мнение, что никаких изменений в NAVI все-таки не произойдет. Еще в феврале 2022 года тренер NAVI B1ad3 рассказывал о новых возможностях для команды. Цель – создание новой эры в CS:GO. Для NAVI возможно примерно такое, что было у Astralis до пандемии.
Призовой фонд PGL Major Antwerp 2022 составлял 1 миллион долларов. Это не главные цифры за всю историю турниров Major, но важно распределение призовых. Победителю Major отдается половина от этой суммы (500 тысяч), обладателю второго места – 150 тысяч. За победу на PGL Major Stockholm NAVI получила миллион долларов. Но это был первый турнир после перерыва.
Какие еще истории из PGL Major Antwerp 2022 нужно знать
• В 2022 году случилось уникальное событие: турниры Major в CS:GO и Dota 2 проходили одновременно. Это повлияло на уровень внимания – фанаты жаловались, что не успевают посмотреть онлайн все матчи. Под финалы 22 мая компания-организатор Valve подготовила вечер киберспорта. Гранд-финал по Dota 2 был вынесен на 17:00 по Москве, по CS:G0 – на 21:00.
• Major в CS – турнир, где происходит удивительное. Перед его стартом организация Cloud9 выкупила весь российский состав у Gambit. Под прошлым тегом команда выигрывала турниры, но за Cloud9 провалила Major. Капитан nafany в одной из игр вообще неправильно забанил карту, а администратор не мог это отменить. Позже Cloud9 вылетела, хотя считалась фаворитом.
• Российская организация Team Spirit имеет офисы в Москве и Белграде, а состав по CS:GO полностью составлен из российских игроков. Команда показала обновленный ростер только в феврале 2022 года и не ждала успеха. Итог – выход в плей-офф Major со стопроцентным результатом и вылет в полуфинале от Faze Clan. Такой результат Spirit – большая сенсация.
• Astralis и Vitality провалили Major. Датчане из Astralis не прошли даже в основную стадию турнира. В 2018-2019 годах они выигрывали Major трижды подряд. Половина легенд Astralis и бывший тренер перешли в Vitality. Для них все закончилось вылетом за один шаг до плей-офф. В Vitality по-прежнему выступает ZywOo – это один из авторитетных и лучших игроков мира.
• Первый Major в карьере провел Илья moNESY Осипов. Это бывший игрок академии NAVI, который перешел в G2 за рекордные для молодого игрока деньги. Мы рассказывали о нем в отдельном материале. Его G2 Esports вылетела из Major от бразильского состава Furia. Сам moNESY запомнился еще и тем, что первым использовал игровой баг с дымовой гранатой.
• Важнейший скандал на Major связан с игроком Cloud9 Абаем Хасеновым (Hobbit). Ему прилетели обвинения из прошлого: Hobbit обвиняется в договорных матчах. Якобы он и его бывшая команда в 2015 году играли матчи, которые специально проигрывали из-за ставок. Бывшие игроки утверждают, что Hobbit обо всем знал. Сам он все отрицает, но уже запущено расследование.