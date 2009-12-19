NAVI

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Украинская мультигейминговая киберспортивная организация
Дата основания
19 декабря 2009
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Русские и украинцы вместе выступают за команду NAVI – и дошли до финала главного турнира по CS:GO. Возможно, так они сыграли последний раз
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#NAVI
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Киберспортивная команда NAVI состоит из украинцев и русских: перед матчем украинцы вышли с флагом страны и обнялись с русскими
#NAVI
Сколько NAVI заработала в CS:GO за 2021 год. Получила рекордные призовые и выиграла главные турниры
#NAVI
Самый обсуждаемый игрок в CS:GO – пацан из академии NAVI. В 16 лет он оценивается в 600 тысяч и готовится к трансферу
#mONESY
Фанат G2 разорвал плакат во время финала Major. NAVI дарит ему футболку и обращается к соперникам твитом с мусорным пакетом
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#NAVI – G2
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«Ты выйдешь за меня, Лика?» Капитан NAVI сделал предложение девушке, когда давал интервью после победы на Major 💍
#Boombl4
Сколько NAVI заработала за победу на турнире PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO
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#NAVI – G2
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Главный в мире игрок CS:GO украинец S1mple впервые выиграл Major. Он шел к этому через слезы в интервью и приколы во время финала
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#S1mple
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