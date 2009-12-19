NAVI

Инфо
Украинская мультигейминговая киберспортивная организация
Дата основания
19 декабря 2009
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Материалы
Новости
Киберспорт
NAVI – победители BLAST Premier World Final 2021
#NAVI
Киберспорт
NAVI выиграла BLAST Premier по CS:GO. S1mple признан самым ценным игроком турнира
#NAVI
Киберспорт
Team Spirit и NAVI номинированы на премию The Game Awards в категории лучших киберспортивных команд
#Team Spirit
Киберспорт
S1mple признан MVP турнира PGL Major Stockholm 2021
#S1mple
Киберспорт
NAVI впервые выиграла Major. Это ее четвертый финал, три предыдущих завершались 0:2
#NAVI – G2
Киберспорт
Матч NAVI – G2 стал рекордным по зрителям за всю историю игры CS:GO
#NAVI – G2
Киберспорт
NAVI – победитель PGL Major Stockholm 2021 🏆
#NAVI – G2
Киберспорт
PGL Major Stockholm 2021: прогноз на финал NAVI – G2, 7 ноября 2021 года
#NAVI – G2
Киберспорт
PGL Major Stockholm 2021: где смотреть финал NAVI – G2, 7 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#NAVI – G2
Киберспорт
PGL Major Stockholm 2021: во сколько начало финала NAVI – G2, 7 ноября 2021 года
#NAVI – G2
Киберспорт
NAVI и G2 сыграют в финале PGL Major Stockholm 2021
#NAVI – G2