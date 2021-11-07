NAVI и G2 сыграют в финале PGL Major Stockholm 2021

PGL Major Stockholm 2021 – самый престижный турнир сезона по CS:GO. Он проходит в Стокгольме.

В финале сыграет украинская команда Natus Vincere. Она выбила Gambit (2:0 по картам) из турнира в полуфинальном СНГ-дерби.

Эта игра побила рекорд по просмотрам русскоязычного стрима – более 570 тысяч зрителей. G2 – соперник NAVI по финальному матчу. Она прошла команду Heroic (2:1).

Финальный матч NAVI – G2 пройдет 7 ноября и начнется в 22:00 по московскому времени. Обе команды ранее никогда не выигрывали Major.