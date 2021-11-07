NAVI – G2
PGL Major Stockholm 2021
CS:GO
NAVI
G2
NAVI и G2 сыграют в финале PGL Major Stockholm 2021
07 ноября, 00:54
PGL Major Stockholm 2021 – самый престижный турнир сезона по CS:GO. Он проходит в Стокгольме.
В финале сыграет украинская команда Natus Vincere. Она выбила Gambit (2:0 по картам) из турнира в полуфинальном СНГ-дерби.
Эта игра побила рекорд по просмотрам русскоязычного стрима – более 570 тысяч зрителей. G2 – соперник NAVI по финальному матчу. Она прошла команду Heroic (2:1).
Финальный матч NAVI – G2 пройдет 7 ноября и начнется в 22:00 по московскому времени. Обе команды ранее никогда не выигрывали Major.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые