NAVI – G2
PGL Major Stockholm 2021
CS:GO
NAVI
G2
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#NAVI – G2 #CS:GO #G2 #NAVI #PGL Major Stockholm 2021

NAVI и G2 сыграют в финале PGL Major Stockholm 2021

07 ноября, 00:54

PGL Major Stockholm 2021 – самый престижный турнир сезона по CS:GO. Он проходит в Стокгольме.

В финале сыграет украинская команда Natus Vincere. Она выбила Gambit (2:0 по картам) из турнира в полуфинальном СНГ-дерби. 

Эта игра побила рекорд по просмотрам русскоязычного стрима – более 570 тысяч зрителей. G2 – соперник NAVI по финальному матчу. Она прошла команду Heroic (2:1). 

Финальный матч NAVI – G2 пройдет 7 ноября и начнется в 22:00 по московскому времени. Обе команды ранее никогда не выигрывали Major.

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Источник:
Гол.ру
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