PGL Major Stockholm 2021: во сколько начало финала NAVI – G2, 7 ноября 2021 года

NAVI и G2 сыграют в финале турнира PGL Major Stockholm 2021. Это самое престижное соревнование по игре CS:GO.

Финальный матч NAVI – G2 пройдет 7 ноября и начнется в 22:00 по московскому времени. Он состоится на стадионе Avicii Arena в Стокгольме.

PGL Major Stockholm 2021 проходит в формате LAN-турнира. Это первый турнир серии Major с 2019 года. Такая пауза возникла из-за пандемии коронавируса.