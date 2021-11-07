NAVI – G2
PGL Major Stockholm 2021
CS:GO
NAVI
G2
PGL Major Stockholm 2021: во сколько начало финала NAVI – G2, 7 ноября 2021 года
07 ноября, 01:11
NAVI и G2 сыграют в финале турнира PGL Major Stockholm 2021. Это самое престижное соревнование по игре CS:GO.
Финальный матч NAVI – G2 пройдет 7 ноября и начнется в 22:00 по московскому времени. Он состоится на стадионе Avicii Arena в Стокгольме.
PGL Major Stockholm 2021 проходит в формате LAN-турнира. Это первый турнир серии Major с 2019 года. Такая пауза возникла из-за пандемии коронавируса.
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