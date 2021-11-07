NAVI – G2
PGL Major Stockholm 2021
CS:GO
NAVI
G2
Поделиться:
Комментарии:
0
#NAVI – G2 #CS:GO #G2 #NAVI #PGL Major Stockholm 2021

PGL Major Stockholm 2021: во сколько начало финала NAVI – G2, 7 ноября 2021 года

07 ноября, 01:11

NAVI и G2 сыграют в финале турнира PGL Major Stockholm 2021. Это самое престижное соревнование по игре CS:GO.

Финальный матч NAVI – G2 пройдет 7 ноября и начнется в 22:00 по московскому времени. Он состоится на стадионе Avicii Arena в Стокгольме.

PGL Major Stockholm 2021 проходит в формате LAN-турнира. Это первый турнир серии Major с 2019 года. Такая пауза возникла из-за пандемии коронавируса.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Сколько NAVI заработала за победу на турнире PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO
Так откуда в киберспорте такие деньги? Права на трансляцию стоят 90 млн долларов, призовой фонд − 34 млн
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#NAVI – G2
#CS:GO
#G2
#NAVI
#PGL Major Stockholm 2021